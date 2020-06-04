世卫组织宣布恢复针对抗疟药物氯喹用于治疗新冠的实验

哈通社/努尔苏丹/6月4日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织总干事谭德塞在今日举行的在线记者会上宣布，该组织主导的有关2019冠状病毒病诊断和治疗以及疫苗的“团结实验”将恢复抗疟药物氯喹用于新冠治疗的实验。

上周，团结试验的执行小组决定暂时停止氯喹（hydroxychloroquine）的试验，因为许多方面对该药物的安全性提出了质疑。美国总统特朗普在多个场合大力举荐这一药物作为治疗新冠药物加以使用，但一些研究表明该药物对治疗新冠没有明显作用，相反会对一些人体器官产生很大的副作用。

谭德塞表示，当时做出暂停实验的决定是在审查安全数据时采取的预防措施。团结试验的数据安全和监测委员会一直在审查这些数据。根据现有的死亡率数据分析，委员会成员建议没有理由修改原有的试验方案。执行小组在收到这项建议后，同意继续团结试验的原有所有实验，包括氯喹。

谭德塞表示，执行小组将与试验中的主要研究者就恢复氯喹治疗进行沟通。数据安全和监测委员会将继续密切监测团结试验中测试的所有疗法的安全性。

他表示，迄今为止，已有35个国家招募了3500多名患者，参与团结实验。

谭德塞重申，世卫组织致力于以科学、解决方案和团结精神加速开发有效的疗法、疫苗和诊断方法，以为全世界人民服务。