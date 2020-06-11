托卡耶夫总统执政一年：亚美尼亚专家的评价

哈通社/艾里温/6月11日--亚美尼亚总统顾问，国际人类发展中心主任特万·波高斯扬和亚美尼亚政治评论家艾克·哈拉蒂安对哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫一年以来的执政之路给予了积极评价。

特万·波高斯扬认为，托卡耶夫在任职的一年期间，哈萨克斯坦证明了其权力进化的连续性。在这期间，国家总统充分证明了自己是一个会谈判、会倾听并作出决定的人。

他指出，一年内，哈萨克斯坦发布了至2030年的外交政策新概念。

“新概念侧重于加强外交政策的经济组成部分，其主要目的是保护国家利益。这些利益包括安全、能源和经济等要素。当然，哈萨克斯坦正在寻找新的收入和经济机会。这是一个可持续的过程，尤其是在冠状病毒大流行期间，粮食安全问题已成为当前国际社会普遍关注的问题。在新的全球地理经济环境中，哈萨克斯坦充满信心地寻找着新的经济机会和收入来源。 ” 他说。

同时，亚美尼亚政治评论家艾克·哈拉蒂安表示，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在一年内取得了重大成就。

他表示，去年的主要成就之一是，保持政治和经济稳定的情况下进行的权利移交。考虑到哈萨克斯坦的内部特点，这点非常重要。哈萨克斯坦的地理位置错综复杂。尽管如此，在哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的领导下，哈萨克斯坦与俄罗斯、美国、中国、欧盟和该地区邻国保持着高度关系，并延续了多边务实外交的政策。

他指出，哈萨克斯坦特别重视社会问题和与社会的对话。 在这方面，政治评论家谈起了哈萨克斯坦建设的“倾听国民声音的政府 ” 概念和其框架下成立的国家社会信任会议和总统虚拟接待室。

“此外，值得一提的是，在哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的领导下，哈萨克斯坦当局高效抗击了冠状病毒疫情。我认为，有效对抗疫情是国家执政机构执行能力的良好指标。 ” 他说。

【编译：阿依波塔】