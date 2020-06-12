马吉利斯将采取所有必要措施来防止冠状病毒的传播

哈通社/努尔苏丹/6月12日--据马吉利斯（议会下院）消息，马吉利斯将采取所有必要的措施来防止冠状病毒的传播。

消息称，马吉利斯议员别克波拉特·特列吾汗确诊冠状病毒，目前正在接受治疗。在该议员确诊感染之前，马吉利斯已有很长时间处于远程操办公模式。目前，马吉利斯议员办公大楼和全体工作人员中都没有出现其他确诊病例。

马吉利斯称，从实施隔离检疫的第一天起，就已建议仅在全体会议，以及委员会和工作组会议召开之时，议员代表才需进入马吉利斯议员办公大楼。与此同时，超过65岁的马吉利斯议员使用远程办公模式办公。

马吉利斯全体会议将会以在线直播的方式进行。

各工作组负责人将通过音频视频会议、电话会议等远程方式进行协调法律草案的工作。

从实行隔离检疫的第一天起，马吉利斯大楼已采取了限制性措施，以防止冠状病毒的传播。

为了进行流行病学控制，大楼入口配备了医疗热成像仪和消毒剂，在公共办公场所所有工作人员均佩戴口罩、保持社交距离，并配备了手部消毒剂，其中已有80%的员工已转移至远程办公模式。

除此之外，所有参加会议的马吉利斯议员和全体工作人员都会定期接受冠状病毒检测。

【编译：阿拉依】