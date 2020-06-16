前五月我国港口货物吞吐量实现较大增幅

哈通社/努尔苏丹/6月16日 – 年初至今，哈萨克斯坦港口完成货物吞吐量累计达260万吨。

据哈萨克斯坦投资和发展部新闻服务处消息，2020年1~5月间，位于里海沿岸的阿克套和库里克港口，累计完成了260吨货物的吞吐量。

报告期内，港口的卡车转运量为2824辆，与去年同期的2564辆相比增长了10%。

此外，集装箱转运量为11712标箱，同比增长19%。

今年1~5月期间，各国商船队向哈国位于里海沿岸的港口运输的货物总量达到了100万吨，相当于去年同期的104%（去年为96.7万吨）

投资和发展部表示，根据现行的隔离限行措施要求，阿克套和库里克港均严格落实了针对客运运输的限制措施。不过相关限制措施只针对外国公民，自境外返回哈国的哈国公民不在限制之列。报告期内，共有161人乘坐巴库至库里克航运线路的船只返回了哈国。

消息指出，所有进入港口设施范围的货运车辆，都将根据防疫措施要求，在港务部门和卫生防疫人员监督下进行消毒防疫程序。

港口内部均按要求设置了相应的急救和检疫部门。

【编译：木合塔尔·木拉提】