国际航班复航：哈国今起恢复至土耳其和迪拜航线

哈通社/努尔苏丹/6月20日 – 哈萨克斯坦将逐步、分阶段稳步推进国际航班复航计划，首批复航国家名单包括：土耳其、中国、韩国、泰国、格鲁吉亚和日本。

据民航委员会消息，根据哈萨克斯坦政府新冠疫情防控跨部门联合委员会于2020年6月11日的决议，在充分考虑哈萨克斯坦卫生部相关建议，并结合国内疫情形势和世界卫生组织发布的全球疫情地图的情况下，哈国将自20日起，分阶段逐步恢复同土耳其、中国、韩国、泰国、格鲁吉亚和日本之间的国际航线。

具体航班数量将根据与相关国家的政府间航空协定，以及各条航线飞机商业载荷来确定。

随着与上述国家人员出入境限制解除以及疫情形势好转，哈国将与相关国家协商确定所采取的卫生安全措施，制定航空公司航班时刻表并发售机票。

根据此前已经拟定的复航时间表，今天（20日），阿拉木图国际机场将恢复起降往返伊斯坦布尔、安塔利亚和迪拜的国际航班。

首都的努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫国际机场也计划恢复与伊斯坦布尔之间的国际航班起降。

此外，今日阿特劳市国际机场将有一个航班起飞飞往伊斯坦布尔。

【编译：木合塔尔·木拉提】