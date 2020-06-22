交通运输首席卫生医师：暂不恢复哈中国际航班

哈通社/努尔苏丹/6月22日 —— 交通运输首席卫生医师萨杜瓦哈斯·巴伊哈布罗夫22日就入境人员防疫规范问题进行了介绍。

巴伊哈布罗夫表示，根据全球各国疫情类别，哈萨克斯坦6月20日起分阶段恢复国际航班。

“韩国、日本、格鲁吉亚、泰国和中国是第一阶段复航的国家。但是，哈中之间的国际航班将暂时不会恢复。因为，中国出现第二波传染情况。第一类国家没有任何限制，因为这些国家的疫情形势稳定。因此，来自这些国家的人员将通过体温检测，并填写表格即可。”他说。

据他介绍，来自第二类国家的人员要提交通过PCR检测证明，没有的情况下必须在48小时之内通过PCR检测。若在这时间内没有通过检测，那么将对他处以行政处罚。

交通运输首席卫生医师指出，与第三类国家之间的航班尚不会复航。

“6月20日起，我国与土耳其之间的航班正式复航。截至目前，已完成6架次航班，共有905名旅客进入哈萨克斯坦。其中，203名旅客提交了PCR检测证明，其余人员被获得了必须通过检测的警告。此外，入境人员都通过了体温检测，并填写了表格。若有人确诊，我们将通过表格追踪接触人员。接下来，我们将根据疫情形势考虑与更多的国家恢复国际航班问题。”他说。

巴伊哈布罗夫最后还表示，若入境人员有发烧情况将接受为期14天的隔离。

【编译：小穆】