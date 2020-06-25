政府副总理与德国企业代表就农业合作问题进行了讨论

哈通社/努尔苏丹/6月25日-- 哈萨克斯坦政府副总理罗曼·斯卡利亚尔在柏林欧亚俱乐部第29次会议上，与德国企业代表讨论了农业发展双边合作及哈萨克斯坦农业综合领域吸引德国投资问题。

两国共70多名代表出席了本次视频会议。

德国经济东部委员会主席奥利弗·赫尔墨斯、德国经济东部委员会总经理米哈伊尔·哈尔姆斯和德国联邦粮食及农业部议员国务秘等德国代表等出席了会议。

副总理指出，加强与战略投资者的合作是总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指定的优先事项，政府会为联合项目提供支持。 同时，农业发展与粮食安全紧密相关。

斯卡利亚尔表示，为落实农业领域的合作项目，哈萨克斯坦愿意为德国投资者提供支持措施，在这方面，政府也在进行相应工作。

外交部副部长阿勒玛斯·阿依达尔沃夫表示，农业综合体是一个有吸引力的投资领域。 国家会为该领域的合作伙伴提供政府补贴，优惠贷款和特殊税收政策。

德国经济东部委员会主席奥利弗·赫尔墨斯指出，德国将把与哈萨克斯坦的合作视为外国经济活动的优先事项之一，德国企业已准备好进行合作。

德国联邦粮食及农业部议员国务秘书对农业综合体的发展和哈萨克斯坦农产品的质量给予了积极评价。他认为，支持两国之间的战略互动方面，这将形成投资吸引力。

【编译：阿依波塔】