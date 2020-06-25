托卡耶夫总统接受《母语》专访

哈通社/努尔苏丹/6月25日 – 国家级期刊《母语（ANA TILI）》发表了对哈总统托卡耶夫的访谈文章。

在这期访谈中，托卡耶夫总统谈到了新冠疫情的形势、大流行对全球化进程的影响、公民组织和参与和平集会相关的问题等。

谈及新冠疫情当前在国内的蔓延情况，托卡耶夫总统指出，国际大流行深刻的改变了包括哈萨克斯坦在内的全球各国人民的生活，即便是发达国家在这一疫病面前也显得应对失措。

总统表示，目前国内的疫情形势较为严峻，确诊人数接近2万，且有15位高层官员也感染了病毒。大流行不分国界，也不会在乎是什么身份，就如同哈萨克人的俗语«一条船上的人，命是相连的»。

«只有采取预防措施，我们才能保护自己和亲人免受疾病侵害。因此，我敦促 公民严格遵守检疫制度，并注意卫生。新冠疫情是一项暂时性的挑战，在这场流行病和经济危机之后，我们更需要集中精力关注的，是如何实现发展。»托卡耶夫总统说。

在语言问题上，托卡耶夫总统以邻国经验指出，稳健、长期、温和和持续的语言政策，不仅能够保障国语的发展，也能够确保社会的稳定和族际关系的和谐。

总统在访谈中还谈到了新冠大流行对全球化进程的影响，并指出曾经看似不可动摇的全球化进程，已被大流行病显著的推迟了。联合国在大流行中未能发挥有效的协调作用，许多国家都在走向«自扫门前雪»的方向，这对于哈萨克斯坦来说，是一个不利的趋势。

总统同时强调指出，哈萨克斯坦自独立以来，一直坚持奉行首任总统、民族领袖纳扎尔巴耶夫的多边平衡外交原则，并强调加强与俄罗斯的战略伙伴关系，推动经济合作与区域一体化，但是随着国际局势的变化，超级大国的地缘政治目标正在发生改变。在这种情况下，哈萨克斯坦必须首先保护其国家利益。因此，在今年5月19日举行的欧亚经济联盟首脑会议上托卡耶夫公开表示，只有在不侵犯哈萨克斯坦主权的前提下，哈萨克斯坦才会支持一体化。

谈及新近通过的有关和平集会的法案，总统表示，参加和平集会是哈萨克斯坦公民的宪法权利。作为哈萨克斯坦民主改革进程的一部分，哈议会近期通过了新的和平集会相关法案，进一步细化了对和平集会有关的保障规则，确保公民的权利不受侵犯。他同时指出，集会的组织者应注意不扰乱公共秩序和公民安宁，也不应提出违宪诉求，并制造企图引起种族和社会冲突的行为。

访谈最后，托卡耶夫总统表示，就任总统以来的一年间，在哈萨克斯坦人民的支持下，成功实施了许多政治和经济改革，这些改革政策将在未来继续执行下去。总统着重强调，哈萨克斯坦的未来仍然面临着考验和风险，无论是作为一个国家，还是作为一个民族，都必须坚持发展的步伐，不能停滞不前。

总统访谈全文，可点击这里阅读。





【编译：木合塔尔·木拉提】