新闻部部长向大众媒体工作者致以职业节日祝贺

哈通社/努尔苏丹/6月26日--新闻和社会发展部部长阿依达·巴拉耶娃向大众媒体工作者致以职业节日祝贺。

部长在哈萨克斯坦大众媒体工作者日的庄严会议上说：“亲爱的同事们，我衷心祝贺你们职业节日快乐！新闻工作者这个职业在人们心中一直享有特殊的信任，因为你们总是帮助人们及时了解到最有趣和最重要的事物。 ”

“媒体工作者的工作不仅改变了人们的生活和命运，而且还解决了系统性的问题，给人们带来了希望。在近几个月以来的困难时期，公众再次见证了媒体工作者工作的重要性，你们冒着健康和生命危险，在新闻热点的最前线工作，履行职业职责，为人们提供客观的信息，点亮对未来的希望。 ” 部长补充说。

据她介绍，如今，哈萨克斯坦的新闻业正在积极蓬勃发展，力求快速掌握新的信息技术。

阿依达总结道：“才华横溢的新记者正在涌现，创新的方法和独到的见解也越来越多。因此，在这一天，除了祝愿你们健康、幸福，取得创新性的成功以外，我还要祝愿各位拥有忠实和积极的读者，正是他们能够充分欣赏你们在这个困难而崇高的事业中的专业精神。 ”

【编译：阿拉依】