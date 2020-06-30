马明主持召开欧亚开发银行理事会会议

哈通社/努尔苏丹/6月30日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理30日主持召开了欧亚开发银行理事会视频会议。

银行股东授权代表：亚美尼亚副总理格里戈杨和财政部副部长阿伊拉佩蒂杨、白俄罗斯财政部长谢利维尔斯托夫和经济部长科鲁托伊、吉尔吉斯斯坦财政部长吉恩巴耶娃、俄罗斯第一副总理兼财政部长西卢阿诺夫、塔吉克斯坦财政部长喀霍尔在佐达等人出席了会议。

会上，马明向已离任的欧亚开发银行董事会主席安德烈·别里亚尼诺夫表示感谢，并祝愿新任董事长尼古拉·珀德古佐夫工作顺利。

会议通过了欧亚开发银行数字计划基金规范，并总结了2019年工作成果。

数据显示，欧亚开发银行当前投资组合增长25.6%，达43亿美元，而资产负债表增长31%，达28亿美元。其中，俄罗斯占投资组合的45.7%，而哈萨克斯坦占40.1%。

2019年，欧亚开发银行当前投资组合行业结构没有改变，其中能源领域所占份额为21.1%、交通领域为18.9%、金融领域为18.7%。

此外，欧亚开发银行2019年签署了总价值达13亿美元的23项合作项目。银行积极推动其在所有参与国的影响，并考虑到现有战略，向国家发展项目和具有重大一体化效益的项目提供了资金。

一体化项目在银行组合的份额超过目标值，达到了54.4%。银行总借款额达26亿美元。此外，银行2019年共发行总价值达800亿坚戈的5笔债券和230亿卢布的5比债券，以及2.01亿欧元的次级债券。

考虑到一体化投资组合的显著增长，欧亚开发银行将维持它的质量。2019年，资产负债表的拨备份额由3.2%降至2.4%。此外，银行全年利润达6890万美元，而资本回报率为3.8%。

为推动哈萨克斯坦投资活动的发展，欧亚开发银行与哈萨克斯坦央行之间签署2千亿坚戈引资资金协议具有重要意义。

国际评级机构对欧亚开发银行的金融稳定给予了高度评价，其中标准普尔（Standard&Poor 's）将银行评级提升至“BBB”，而穆迪确认评级为“Baa1”，惠普评级为“BBB+”。

【编译：小穆】