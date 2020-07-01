托卡耶夫总统听取央行总结汇报

哈通社/努尔苏丹/7月1日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫1日通过在线会议模式，接见了央行行长叶尔波拉特·多萨耶夫及央行董事会成员。

据总统府新闻局消息，会上，总统听取了央行对上一年有关二级银行资产质量评估的财务和信贷政策总结，黄金和外汇储备状况及国家基金的资产情况的汇报。

央行管理层向总统介绍了央行的反危机措施，2020年下半年的计划，以及在新冠大流行期间为保障金融市场稳定而通过的相关决定和举措。

托卡耶夫总统着重指出，有效执行货币政策在当前形势下非常重要。他强调称，在制定至2030年的货币政策战略时，有必要考虑到国际市场的基本趋势。 新战略应确保哈萨克斯坦的宏观经济稳定，并为金融体系的可持续发展提供新的动力。





总统指示央行及金融市场监管和发展署继续按照AQR的总结报告落实相关路线图，在规定的期限内完成对银行系统质量的评估。

总统同时强调，政府和央行要在确保汇率稳定方面共同协力，继续推动准国有企业在国内市场上出售多余货币的做法，并在必要时由央行采取其他手段稳定汇率情况。

此外，总统指出，鉴于小额信贷组织违规行为和虚假当铺欺诈案件的增加，有必要重视金融领域的透明化。

总统指示央行、金融市场监管和发展署及总检察长办公室应加强对无抵押消费贷款的监督管理，对当铺及金融机构开展检查。





新冠大流行揭示了在金融领域引入现代技术的重要性，有基于此，托卡耶夫总统指示央行、政府联合阿斯塔纳国际金融中心（AIFC），制定至2025年的金融技术和创新发展概念。

总统还指出，向经济和商业领域提供积极的贷款支持，是央行的重要任务。总统要求央行协同金融市场监管和发展署，采取具体的措施，增加对中小企业的贷款支持。

会议最后，托卡耶夫总统表示，央行从阿拉木图迁址至首都努尔苏丹后，将有效的加强首都的金融机构运作，促进政府与AIFC之间的协调工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】