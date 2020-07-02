分析：新冠大流行如何影响哈萨克斯坦的劳动力市场

哈通社/努尔苏丹/7月2日--据人力资源开发中心消息，COVID-19大流行对哈萨克斯坦劳动力市场进行了修正，显著削弱了就业部门活动。人力资源开发中心（WDC）就此编写了一份分析性简评«哈萨克斯坦在COVID-19大流行背景下的劳动力市场»，致力于研究大流行对我国劳动力市场的影响。该分析报告得出了一些重要结论。

简报中分析称，在国家实行«紧急状态»期间，电子劳动交易所Enbek.kz上的求职简历和招聘岗位数量分别比去年同期下降了35％和23％。但在今年5月，由于«紧急状态»和严格隔离检疫措施已经结束，求职简历和发布招聘岗位数量都开始积极恢复。因此，5月电子劳动交易所的求职简历和招聘岗位数量同4月相比分别增加了1.6倍和3.5倍。

与此同时，建筑业已成为创造工作岗位的主要行业。因此，从1月到5月，电子劳动交易所建筑业发布的招聘岗位数量从8％增长到了43％。这种趋势可能与季节性工作的增加有关，以及政府实施的一系列反危机措施，其中包括《就业保障路线图》。

相反，就各地区而言，«紧急状态»结束之后（5月）阿拉木图、努尔苏丹和库斯塔奈发布的招聘岗位数量最多（占5月全国发布招聘岗位总数的29％），而2020年前5个月，发布求职简历数量最多的地区是突厥斯坦州、江布尔州和阿拉木图州（占2020年前5个月全国发布求职简历总数的31％）。2020年前5个月，突厥斯坦州、江布尔州和阿拉木图州在就业中心登记的求职者数量也是全国最多，为10.2万人，占全国求职者总数的32％。

据人力资源开发中心估计，哈萨克斯坦的技术性人员失业人数从4月份的420万人减少到5月份的110万人，再到6月份的73.5万人。与此同时，受冠状病毒大流行影响更大的人群是非技术性和工作性质不稳定的工人，比如服务员、搬运工、清洁工、销售员、厨房工人等。在经济领域方面，受影响最大的是服务业，近年来服务业对经济领域的重要性日益增加。

与此同时，人力资源开发中心分析员介绍说，截至2020年第一季度，根据国家经济部统计委员会的官方数据，即COVID-19大流行之前，哈萨克斯坦的失业人数为44.2万人。

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【编译：阿拉依】