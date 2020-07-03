托卡耶夫总统出席国防大学首任总统纪念碑揭幕仪式

哈通社/努尔苏丹/7月3日 – 为首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫竖立的纪念雕像的揭幕仪式3日在首都努尔苏丹市的国立国防大学举行。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫以远程在线模式出席揭幕仪式。

托卡耶夫总统在致辞中指出，纳扎尔巴耶夫是哈萨克斯坦的奠基者，确立了独立自主的哈萨克斯坦的发展战略，为哈萨克斯坦人民迈向共同的目标指明了方向。





«稳定与和平，繁荣与团结——这些都是首任总统审慎政策的成果。没一个国家的历史上，都会有留下不可磨灭的印记的特殊的人物，正确的评价他们的功绩，是后人的责任。»托卡耶夫说。

总统指出，鉴于哈萨克斯坦武装力量是由首任总统正式批准组建成立的，因此在国防大学竖立这一纪念雕像具有非常重要的象征意义。

首任总统一贯重视国防力量的提升。即便是在最困难的时期，国家也始终没有停止为武装力量提供先进的武器装备，大力推动发展国防工业能力，为军人解决住房保障，确保薪资并提供高额的养老金。





«自独立以来，努尔苏丹·阿比舍吾勒·纳扎尔巴耶夫直接的参与了所有与我国国防军事力量发展有关的问题的解决进程。在他的领导下，我国武装力量确立了旨在保护人民和国家免于军事冲突，确保国家安全的优先事项和机制。在纳扎尔巴耶夫担任总统期间，明确了军事结构的立法和法律框架，完善了武装力量的组成架构，分阶段逐步实现了军队装备的现代化和基础设施的更新换代。»托卡耶夫说。





总统指出，虽然新的技术装备不断更新，但军人始终是国防安全的核心力量。因此，从独立伊始，我国便组织最优秀的军事人才来建立高质量的军事教育体系。如今，哈萨克斯坦已经拥有了从中等教育机构到大学的一整套完成的多层次军事教育体系。





«哈萨克人有句智慧之言——国家因勇士而强大。事实上，拥有强大国防力量的国家，也必然团结稳定，拥有更高的威望。因此，我们始终重视对国防军事力量竞争力的提升。在这方面，军事院校将发挥特殊的作用。我相信国防教育大学将在军事人才培养上，做出更多的贡献。»托卡耶夫说。





【编译：木合塔尔·木拉提】