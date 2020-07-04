多国领导人致信祝贺首任总统生日

哈通社/努尔苏丹/7月4日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦首都日和首任总统纳扎尔巴耶夫生日来临之际（7月6日），多国领导人纷纷发来贺信，向纳扎尔巴耶夫致以80大寿祝福和首都日节日问候。

白俄罗斯总统卢卡申科在贺信中指出，哈萨克斯坦现代历史和取得的成就，以及国际声誉与努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫有着紧密的关系。

“在您的领导下，哈萨克斯坦人民在社会经济发展过程中取得了巨大成就，并在国际社会上获得了应得的地位。白俄罗斯高度评价您为进一步加深两国人民传统友谊，以及基于相互尊重和信任建立的双边合作发展做出的巨大贡献。”卢卡申科说。

格鲁吉亚总统祖拉比什维利在贺信中高度评价了纳扎尔巴耶夫在执政期间为国家发展和人民繁荣发展做出的贡献，并祝愿他身体健康，阖家快乐。

日本首相安倍晋三就首任总统纳扎尔巴耶夫为哈日两国建立合作关系和发展双边合作做出的贡献表示了感谢。

“我真诚的向您致以80大寿祝福。非常高兴我与您之间的基于相互信任的日哈合作关系得到有效发展。我就您去年出席日本天皇即位典礼再次表示感谢。当天与您举行的会晤将为双边合作关系的发展带来新的动力。”日本首相在贺信中说。

奥地利总统范德贝伦在贺信中指出了纳扎尔巴耶夫为提升哈萨克斯坦的国际声誉和促进一体化进程做出的贡献。

此外，克罗地亚总统米拉诺维奇、印度尼西亚总统维多多、新加坡总统雅各布、塞拉利昂总统比奥、匈牙利总理欧尔班、加拿大总督帕耶特和新加坡总理李显龙等人向努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫致以了生日祝贺。

【编译：小穆】