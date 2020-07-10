联合国称拉丁美洲和加勒比海地区已沦为“新冠疫情热点地区”

哈通社/努尔苏丹/7月10日 -- 联合国秘书长古特雷斯表示，随着新冠疫情继续在世界各地肆虐，拉丁美洲和加勒比地区已成为“疫情热点地区”。

秘书长在视频发言中指出了疫情对整个地区的影响：«最脆弱人口群体和个人再次受到最严重打击。»他表示该地区甚至在新冠疫情之前就已努力应对支离破碎的医疗服务。

秘书长在简报中重点提到了女性。他说，劳动力队伍中的大多数人都是妇女，现在她们首当其冲又要承担额外护理工作；老年人和残疾人死于该病毒的风险要高得多；此外，土著人民和非洲人后裔以及移民和难民也遭受过于沉重的苦难，脆弱性成倍增加。

古特雷斯还预计该地区国内生产总值将缩减9.1%，这将是本世纪以来最大的收缩。

他强调，我们必须尽一切可能限制病毒传播，克服疫情对健康的影响。但同时我们也必须抵御前所未有的社会和经济冲击。

政策简报强调了为恢复得更好而采取的一系列紧急行动和长期步骤，包括优先开展远程学习并继续提供以儿童为中心的服务。

简报还呼吁各国政府采取更多措施，减少贫困、粮食不安全和营养不良等现象。这可能包括提供基本应急收入和为避免饥饿而发放的补助金。

古特雷斯表示，迫切需要加大国际支持力度。他已呼吁制定一套相当于全球经济10%以上的救援复苏方案。他强调，国际社会必须给拉丁美洲和加勒比地区提供流动性、财政援助和债务减免。国际多边抗疫举措需要扩大到中等收入国家。

古特雷斯表示，必须应对更广泛的结构性挑战。

他指出，在不平等普遍存在的背景下，这意味着要建立人人可及的综合福利体系。这意味着要创造公平的税收制度，促进体面的就业，加强环境的可持续性并强化社会保障机制。

此外，还需要促进区域经济一体化，以及妇女充分和安全地参与公共和经济生活。 古特雷斯指出，要重建得更好就必须按照《2030年可持续发展议程》加强民主治理、人权保护和法治。

秘书长表示，不平等的根源，即政治不稳定和流离失所现象必须消除。当有太多的公民感到受排斥之时，加强问责和提高透明度至关重要。

秘书长最后指出，我们同舟共济，定能克服这场危机，为所有人建立包容和可持续的社会。

他表示全力声援拉丁美洲和加勒比人民应对这些挑战。