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    11:42, 12 七月份 2020 | GMT +6

    波兰总统大选第二轮投票今日开始

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    哈通社/华沙/7月12日 -- 波兰12日举行总统大选第二轮投票。

    分析人士指出，这场选情胶着的大选不仅将选出未来5年波兰的执政者，也将决定波兰与欧洲联盟之间的关系。

    首轮总统选举于6月28日举行，根据波兰国家选举委员会6月29日宣布的统计结果，执政党法律与公正党支持的现任总统安杰伊·杜达得票率为43.67%，位居第一，反对党公民纲领党候选人、华沙市长拉法乌·恰斯科夫斯基以30.34%的得票率居次。

    但两人得票率均未能超过半数，根据波兰选举法，在没有候选人在首轮选举中得票过半的情况下，得票率排前两名的候选人将进入第二轮角逐。

    现任总统杜达的竞选纲领坚持传统价值观、反对同性婚姻伴侣收养儿童，并以他的反移民言论和司法改革而闻名。

    而恰斯科夫斯基则强调变革，并承诺若当选将进一步加强波兰与欧盟之间的联系。

    波兰与欧盟之间冲突已有5年之久。自法律正义党2015年掌权以来，欧盟执委会批评波兰将法院政治化，颠覆民主伦理。

    在首轮投票中，独立候选人希蒙·霍洛夫尼亚以13.3%的得票率排在第三。分析人士预测，许多霍洛夫尼亚的支持者将转而支持恰斯科夫斯基，而博萨克的支持者仍存在较大不确定性。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    国际 波兰 黄金储备
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