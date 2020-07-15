冠状病毒全球蔓延 多国强化隔离限行措施

哈通社/努尔苏丹/7月15日 – 随着2019冠状病毒在全球范围内患者人数的不断激增，许多国家开始宣布加强隔离限制措施。此前世界卫生组织曾警告称，全球范围内大多数国家在应对疫情方面犯了错误。

在美国的加利福尼亚州，所有的餐厅、娱乐场所、动物园和博物馆都已被关闭。

印度班加罗尔市宣布封城一周。

伊朗首都德黑兰延长限制措施一周，大学、学校、图书馆、美容院、清真寺、电影院、剧院和博物馆被关闭，禁止举办任何类型的群体性娱乐和宗教活动。

香港要求居民保持社交距离，恢复开放不到一个月的迪士尼乐园再度关闭。

摩洛哥丹吉尔市宣布实施隔离限行措施。

南非共和国宣布实施宵禁。

哥伦比亚首都波哥大部分区域实施了为期两周的限制措施。

澳大利亚第二大城市，人口500万的墨尔本宣布实施为期6周的隔离限行。该市所在的维多利亚州毗邻的南新威尔士州和南澳大利亚州关闭了州边境。

以色列及约旦河西岸地区宣布实施隔离措施。

乌兹别克斯坦宣布自7月10日起实施隔离限行措施，持续至8月1日为止。

英国宣布，自7月24日开始，民众前往超市需佩戴口罩，违反规定者将被处以100英镑（125美元）的罚款。

此前有专家分析认为，如果不做好应对措施，新冠第二波疫情很可能将收割12万英国人的生命。英国截至目前已有4.5万人因新冠病逝，是欧洲死亡人数最多的国家。

全球冠病患者人数第二多的国家是拉丁美洲的巴西，当地感染者数量已超过了200万人。

【编译：木合塔尔·木拉提】