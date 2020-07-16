美国公司宣布在冠状病毒疫苗试验中取得突破

哈通社/剑桥/7月16日--据彭博社报道，美国Moderna生物技术公司研发的Covid-19疫苗在其研究早期阶段参与试验的所有患者体内均产生了冠状病毒抗体。

这家美国生物技术公司的突破是在研发冠状病毒疫苗竞赛中最有希望的进展之一。然而，研发疫苗的道路充满了坎坷，一些患者在试验期间出现了严重的副作用。

在早期疫苗研究中，接受中等剂量组的患者中有超过一半的人出现疲劳、发冷、头痛和肌肉疼痛的症状。此外，在第二次接种疫苗后，接受中等剂量组的患者中有40％的人发烧。接受最大剂量组的14名患者中有3名出现严重的副作用。

Moderna生物技术公司在对mRNA-1273疫苗的初步研究中，共有45名患者参加，分为三组。参与者共接受了两剂疫苗，剂量分别为25、100和250微克，相隔时间为28天。

根据该研究，在注射第二剂实验疫苗后，有42名患者产生了可中和冠状病毒的抗体。该公司表示，已选择中等剂量进行进一步的临床试验，该试验将从7月27日开始。

彭博社强调，根据该公司提供的数据，该疫苗是针对18至55岁的患者进行测试的。该公司没有提供第二部分的研究结果，第二部分的试验中涉及老年患者，且死亡率最高。

美国国家过敏和传染病研究所所长安东尼·富奇说：«好消息是这种疫苗能产生抗体，而且是中和性的（病毒）抗体。»

在接受彭博社的电话采访时，富奇称Moderna生物技术公司提供的数据«真的很有希望»。他还指出，有副作用并不令人震惊，是其他疫苗也会出现的普遍情况，但一些专家仍然警告不要过早乐观。

北卡罗来纳州杜克人类疫苗研究所的医生兼研究员托尼·穆迪说：«是的，疫苗有很多副作用。» 他指出，疫苗具有如此多的副作用是«不正常的»。另一方面，穆迪指出产生的抗体水平«确实令人鼓舞»。

Access Health International的负责人、哈佛医学院前研究员威廉· 黑泽勒町称该疫苗的抗体水平«不错»。但他强调，疫苗安全性的问题仍然悬而未决。

南卡罗来纳大学医学院微生物学副教授宝拉·坎农认为，这种疫苗效果很好，并且能够产生抗体，但问题在于这些抗体能持续多久。

彭博社指出，Moderna生物技术公司的股票在周三上涨了15％，仅今年一年就翻了两番，原因是该公司的疫苗将很快将获得批准。

但科学家已经在批评Moderna生物技术公司声称疫苗研究取得了积极成果，以暂时提振其股价。科学界声称该公司提供的数据有限，在此基础上很难评估疫苗的有效性。

无论如何，关于疫苗研究结果的消息是令人鼓舞的，特别是在美国，迄今为止，已累计确诊超过340万冠状病毒感染病例。根据霍普金斯大学的交互式地图数据，冠状病毒已经在美国杀死了13.6万多人。

【编译：阿拉依】