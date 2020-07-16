就诊人数持续减少 哈第三大城市关闭一处临时医院

哈通社/奇姆肯特/7月16日 – 有鉴于就诊患者人数的持续减少，医疗系统收治压力大为减轻，奇姆肯特市于日前关闭了在该市田径运动馆建立的拥有360个床位的临时医院。

15天前，为应对突然增加的急性呼吸道病毒性感染和肺炎症状患者的就诊需求，奇姆肯特市政府当局将城内的体育运动场馆设施改造为了专门的日间临时医院（方舱医院），用于收治市内各大医院分流的病患。

位于市田径运动馆的临时医院设置了360个病床床位，配有医生和护士50人，每日日间8~20时提供诊疗服务。

临时医院开设的头几日，就有500~700多市民在该临时医院接受了治疗。随着奇姆肯特市内疫情的迅速稳定和缓解，前来就诊的患者人数很快递减，最近的5天内，临时医院接诊患者日均不足25人。也就是说，各大医院分流的病患数量减少至2~3人/日。

此外，随着各医院自行设置的设备更加齐全的附加专科病房的逐步投入使用，位于体育馆内的日间临时医院已经完成了自身的任务，向其分流患者的必要性已经大大降低。

有鉴于此，市政府决定关闭在市田径中心设立的临时医院。

目前，正在对田径运动中心场馆设施进行消毒程序，其内部的一系列设备被分配给了需要的医院。





【编译：木合塔尔·木拉提】