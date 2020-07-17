登山家：我们是大自然的客人，在山中应当对它保持敬意

哈通社/阿拉木图/7月17日--如今，尽管冠状病毒大流行仍在肆虐，所有未来前景似乎都不稳定，但这不是放弃希望、计划和梦想的理由。本社记者与哈萨克斯坦著名的登山家、登山运动大师、征服了世界上所有八千米以上的14座山峰的征服者、哈萨克斯坦陆军少校马克苏特·朱马耶夫进行了交谈，并了解到如何保持健康、积极的态度继续积极地生活。

记者：马克苏特·萨格因塔耶维奇，您的职业和志向需要您持续不断的运动、训练和旅行。在当下国境关闭的隔离限制期间，您如何保持身体和心理健康？您是否会感到气馁？

马克苏特：从大流行发生的第一天起，我就没有停止工作，因为我现在的工作与哈萨克军事小组即将参加的国际陆军运动会«ARMY-2020»的准备与培训密切相关，该赛事将于2020年8月23日至9月5日举行。这是各国武装部队之间的综合竞赛，比赛将在11个国家的领土上进行30多场竞赛，哈萨克斯坦军事小组将在俄罗斯参加比赛。作为2020年陆军运动会赛事的一部分，山区之间有一场竞赛，称为«厄尔布鲁士环»。在这项比赛中，几乎每年我们都获得奖牌，我们的军队一再证明自己是最好的。总的来说，这些比赛有助于显著提高部队的作战能力和士气。

当然，今年的准备工作是很具体的，从一开始，我们就一直并且还将继续在严格隔离的条件下在隔离区训练。我们的山区训练中心基地位于再林斯基阿拉套的山区，我们有机会在远离人群的地方进行封闭式训练。一般来说，山地训练是我国所有特种部队训练计划的一部分。所以，要做的工作足够多，日程表是按分钟为单位排好的。

记者：在目前的情况下许多人都放弃了，你是否有放下一切离开或者退休的想法？ 如今，许多旅行者的心情都是零。

马克苏特：是的，现在有这样一种趋势，因为所有的一切都被取消了，探险、攀登、长途旅行，包括今年早些时候我计划好的在休假期间去阿拉斯加探险。这一切都只有在大流行消退时才能实现。今年，所有的探险和爬山运动都已经取消了，我们只能期待2021年了。几年前，我真的考虑过离开军队，开始涉足旅游业。但是现在我很高兴自己仍然留在部队里，我的职责范围很广，收入也很稳定。

记者：但是生活仍在继续，您有与高山、探险、新活动和训练有关的计划吗？

马克苏特：我们必须始终保持体形，因为近年来有越来越多的人开始爬山，经常会发生事故和紧急情况，因此需要时刻准备着以提供帮助。例如去年，当我们刚参加完陆军运动会回来，就立即加入了托木尔峰失踪者的营救工作。

没有人会取消我们的资格证书，但你的能力需要得到确认和维持。现在谈论远程探险和具体计划还为时过早，但是如果有机会的话，我不会拒绝。同时，我计划在今年秋天去一趟塔尔加尔峰，以作为自我训练和运动资格的确认，因为我们始终需要保持身体健康。目前，国外航线不通，但在哈萨克斯坦境内探险需要大量投入准备。从准备过程来看，攀登塔尔加尔峰是可以实现的，而且它还是再林斯基阿拉套的最高峰。

记者：您对在伊犁-阿拉套国家公园进行的生态旅游开发项目有何感触？该项目引起了广泛的公众兴趣。

马克苏特：对于任何可以积极带动山区旅游业发展的措施，我都持积极态度。我相信建立山区基础设施可以挽救生命。也可为我们的同胞们在山区休闲娱乐时提供便利。这也适用于这些项目，以开发山区的基础设施、设备和扩大山区路线。

欧洲高山俱乐部系统的本质是什么？ 所有可通行的山区路线都已制定好，在地图上标记了出来，并具有导航功能。因此，在阿尔卑斯山上，即使在高山上，也很难迷路。借助地图和路线说明，您可以计划进行极限运动远足，或者与孩子和家长一起散步，周围环绕着美丽的山景。

在欧洲和美国的国家公园中都设有可与游客互动的信息中心，向游客介绍安全原则以及所处地方的风景介绍。我们国家的这项工作才刚刚开始。

记者：您认为，我们国家总体上需要做些什么，才能让不仅是登山爱好者还有许多不同年龄的人都能欣赏到山岭之美？

马克苏特：我的梦想是在建设山区基础设施、路标以及山间小径时注入灵魂。因为每个走过这条路、坐在这把长凳上的人，回到家中后都会回想起这些，并充满正能量。我对此绝对有把握。毕竟，我们登山者不会白白为山峰付出生命的代价，因此，有越来越多的人被山峰吸引和征服。如果山没有唤起人们积极的情绪，那么没有人会来爬山。自然应该占主导地位，然后才是人类作为客人进入。而很多人却相信我们是自然界的主宰者。不是这样的！我们是客人，我们必须在山区里对大自然表示敬意。登山者对此非常了解，如果您认为自己是大自然的主人来到山上，说«现在我要征服这里的一切»，山就不会向您敞开，然后那里会出现一块哀悼牌匾。

我们对于生态旅游、山区旅游的发展缺乏足够的沟通。因为通过电影、电视节目和互联网人们并不能了解到真正的自然之美。需要通过实际的接触，需要亲自呼吸清新的空气，需要赤脚行走，需要用双手捧着泉水洗脸。我们必须与大自然融为一体。我相信人类发展的下一个阶段是与自然和谐相处。

【编译：阿拉依】