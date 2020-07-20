超过一百万名哈公民将获得食品和家庭用品补助金

哈通社/努尔苏丹/7月20日--据哈萨克斯坦劳动和社会保障部新闻处消息，哈萨克斯坦劳动和社会保障部制定并通过了一项命令，规定将为符合领取条件的公民支付今年7月的食品和家庭用品补助金。

自今年7月20日至7月底，符合领取条件的哈萨克斯坦公民将通过银行卡转账的方式收到补助金。

在该命令生效时，属于以下5类社会群体的公民将可领取食品和家庭用品补助。地方行政机构将根据现有数据列出符合领取条件的人员清单。此后，将在7月份（即实行隔离限制期间）为符合条件的公民发放金额为2倍按月计算指数的补助金。

这5类社会群体分别是：

-有针对性社会救助对象中的6至18岁的儿童；

-16岁以下的残疾儿童，但长期居住在医疗和社会机构的残疾儿童除外;

-处于I、II、III级残疾的所有年龄段的公民，但长期居住在医疗和社会机构中的残疾人员除外；

-抚养残疾儿童的公民；

-在地方就业局登记的失业公民。

根据早前报道，为了避免直接接触以最大程度地减少冠状病毒感染的风险，食品和家庭用品补助被替换为至少2倍按月计算指数的补助金额，直接转入符合领取条件公民的银行卡中。

在今年3月至5月期间，累计已为一百万人提供了食品和家庭用品补助金，总额为135亿坚戈。

值得一提的是，7月14日，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明在政府会议上指示哈萨克斯坦劳动和社会保障部开始向符合领取条件的哈萨克斯坦公民支付食品和家庭用品补助金。

早前，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指示加强隔离措施以阻止冠状病毒蔓延。为了给隔离期间失去收入的哈萨克斯坦公民提供支持，已为他们提供了津贴、一次性补助金，其中包括食品和家庭用品补助。

【编译：阿拉依】