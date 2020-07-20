首都隔离期间部分设施营业时间有改动

哈通社/努尔苏丹/7月20日--据努尔苏丹市商品和服务质量监管安全部消息，根据努尔苏丹市首席卫生医师詹娜·皮拉里耶娃通过的决议，努尔苏丹市的隔离限制措施已从7月19日延长至8月2日，根据该决议，部分设施的营业时间已更改。

-露天进行的«周末»农业博览会和食品博览会仅可在周末营业，营业时间为9.00到17.00；

-食品店（迷你超店、超市、大卖场）的营业时间为9.00到21:00；

-位于小区里的超市工作日和周末的营业时间为9:00到22.00；

-商业中心的工作时间为9.00到17.00，并禁止在节假日和周末工作；

-洗车房、汽车和家用电器维修中心工作日和周末的营业时间为9.00到20.00；

-公共餐饮设施（咖啡馆、餐馆）仅可在户外营业，最多30个座位，工作日和周末的营业时间为10.00至22.00；

-花店工作日和周末的营业时间为9.00到21.00；

-小型超市、超市、大型商场里的药店工作日和周末的营业时间为10.00至21.00。

仍然禁止公共交通以及各州之间的客运巴士服务，同时还保留了禁止举行大型活动的禁令：娱乐、体育、家庭、纪念活动、论坛、会议、研讨会等。

根据早前报道，在23:00以后出行没有任何限制。

早前，根据国家元首的指示，隔离期已延长至8月2日。

【编译：阿拉依】