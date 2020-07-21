哈卫生部长：最近两周疫情形势趋于平缓

哈通社/努尔苏丹/7月21日 – 哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔就哈国抗击新冠COVID-19疫情近两周内取得的良好成果进行了介绍。

在21日召开的政府例行工作会议上，卫生部部长阿列克谢·崔表示，通过开展有效且及时的紧急措施，在最近的两周内，哈国在抗击疫情方面取得了以下成果：

·新冠确诊病例日增长率由4%下降到了2.1%

·新冠康复患者人数占比达到了60%

·救护车呼叫率下降23%

·专科医院病床入住率下降20%，重症监护室病床入住率下降6%

部长表示，根据国家元首的指示，已经对药品的认证和登记程序进行了简化。同时，通过统一的药品配送体系，正在对全国各地的药房源源不断的提供各类必须的药品。各地区已建立专项基金，用于稳定药品市场情况。正在对门诊药物的名录进行扩大，确保各地存储至少可满足1个月需求的药品储备。

«截至7月22日前，将完成全国个医疗机构保有可用1个月药品储备的工作。»他说。

部长表示，过去的一个星期内，数据显示国内新冠疫情增幅出现了趋于平缓的迹象。目前，每日新增确诊数据维持在1500~1600个病例区间。

卫生部已经组建了2962支流动医疗队，为居家隔离状态下的轻症和无症状患者提供初级医疗保障服务，并计划在7月底将这一形式的流动医疗队数量增加值3500支。

医院的紧急呼叫中心数量增加了16%，并吸纳了部分有经验的医护人员和大学相关专业的志愿者参与工作。

据阿列克谢·崔透露，截至目前，国内各大医院共拥有1958台呼吸机，并通过官方渠道订购了4183台（其中3105台为哈国本土企业生产），将尽快分配至各医疗机构。

此外，为20000多个病床位配置了制氧机。

部长还表示，国有和私营模式下的各检测机构正在积极扩大检测能力，目前日检测量已经增加至3.2万份样本。

与此同时，国内一次性医疗口罩的平均价格下降了28%。

【编译：木合塔尔·木拉提】