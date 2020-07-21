哈萨克斯坦电子政务国际排名居独联体首位

哈通社/努尔苏丹/7月21日 -- 根据联合国最新公布的2020年电子政务国际排名，哈萨克斯坦在全球193个国家中排名第29位，排名较2018年上升10位。

根据最新电子政务国际排名，丹麦、韩国和爱沙尼亚位列前三位。

哈萨克斯坦的国际排名仅次于加拿大，处于全球领先梯队。

在独联体国家中，哈萨克斯坦的排名位居第一，其后依次是俄罗斯（36位）、白俄罗斯（40位）、乌克兰（69位）、摩尔多瓦（79位）和乌兹别克斯坦（87位）。

哈萨克斯坦历史最高排名为2014年的第28位，2016、2018年分列第33和39位。

全球电子政务发展平均指数（EGDI）基于三项主要指标：在线服务(OSI)，人力资源(HCI)，以及电信基础设施发展（TII）。

与2018年相比，2020年哈萨克斯坦的全球电子政务发展平均指数增长了10.2%，在线服务指数增长了6.38%，人力资源指数5.6%，而在电信基础设施发展指数上更是出现了极高的增幅——22.7%。

哈萨克斯坦的在线服务指数达到0.92（满分值为1），拿到了最高分。值得一提的是，该指标是报告中衡量国家电子政务发展水平核心指标。

在公民电子政务参与度发展(E-participation)方面，哈萨克斯坦的排名也有大幅度提升，2020年的排名为26位，较2018年提升了16位。

值得一提的是，至2019年年底，哈萨克斯坦6~74岁公民的网络可及性增长至82.2%（2018年为80.3%），同期全国网络用户数量增长至84.2%（一年前为81.3%）。总体而言，全国6~74岁公民的数字素养水平在一年内从79.6%增至82.1%。

目前哈政府公共服务内容的82%已实现全电子化，至2020年年底前，这一数据将达到90%。

哈国公民可通过电子政务门户网站egov.kz，移动平台Mgov系统和Telegram上的政府BOT实现在线办理各类所需服务。

2020年前五个月内，哈萨克斯坦电子政务系统共处理公共服务申请1600万份。在哈萨克斯坦因疫情原因实施的隔离限行措施期间，哈电子政务系统发挥了更加重要的公共服务作用。

联合国电子政务发展指数（EGDI）显示，与2018年排名相比，全球电子政务发展指数上升10.2%，其中，在线服务指数上升6.38%，人力资源指数上升5.6%，通信基础设施指数大幅增长22.7%。

【编译：木合塔尔·木拉提】



