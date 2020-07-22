政府将采取一系列措施 以稳步降低各地区感染率

哈通社/努尔苏丹/7月22日 -- 政府总理阿斯哈尔·马明在21日举行的政府例行工作会议上要求各地方和相关部门采取措施，确保为居民提供高质量和低收费的医疗服务。

总理指出，目前国内的新冠疫情已进入一个相对稳定的阶段，全国确诊病例日增长率降至2.1%，部分地区甚至更低，如奇姆肯特市为1%，克孜勒奥尔达州为0.9%，突厥斯坦州为0.8%，阿克托别州州为0.5%。

总理强调，政府当前的主要任务是要稳步降低各地区感染率。为此需要采取一系列措施，确保为所有居民，特别是农村地区居民提供高质量和低收费的医疗服务。

因此，总理下达了以下任务：

责成地方政府会同卫生部、工业和基础设施发展部采取措施，确保为各地医院提供所需的呼吸机；

要求卫生部会同地方政府和农业部，以各地现有检验检疫实验室为基础，7月底前组织开展更大范围PCR核酸检测并配备相应人员；

要求工业和基础设施发展部、卫生部和财政部尽快解决为各地区配备移动诊疗设备，以及为地区医院配备国产X光机的问题；

要求卫生部会同地方政府在两周内解决制氧机和医用氧气保障问题；

要求S-K医药公司在7月底前按照一个月用量购买并向各地区分发急需药品，并制定明确的药品需求计划；

要求各地方参照阿拉木图市、努尔苏丹市和阿克托别州的做法，建立必要的药品和医疗器材储备。

此前在会上，卫生部长阿列克谢·崔汇报，已对药品认证和注册程序进行简化，通过统一配送系统向全国药店网络提供各类急需药品，在各地建立可满足一个月用量的急需药品储备，并以SK医药公司为基础建立药品国家储备。

为改善农村地区医疗救治条件，各地区已增设2500张传染病病床和1.1万张临时病床，组建1493支流动医疗队，配备641辆急救车，购置53台国产X光机，计划增配100套移动诊疗设备，基本满足农村地区医疗救治需要。

【编辑：木合塔尔·木拉提】