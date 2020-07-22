特别报道：首都市民对鲜马奶的需求大增

哈通社/努尔苏丹/7月22日--在大流行肆虐期间，人们大量购买抗生素、抗病毒药和各种维生素，但也有人相信替代治疗的方法。他们认为民族传统饮品，如鲜马奶、酸马奶、骆驼奶等可以增强免疫力，并具有药用作用。由于近来人们对这些民族饮品的需求量大增，本社记者访问了克孜勒苏阿特村，每天有大量的来自努尔苏丹的居民为了喝一杯鲜马奶和酸马奶来到这里。

农场主巴赫特·巴尔曼库洛夫在接受本社记者采访时，讲述了民族特色饮品的益处，以及人们一般多久购买一次鲜马奶（Saumal）和酸马奶（Kumis）。

巴赫特从事马匹育种已有五年以上。他有大约30匹马和小马驹，与家人一起从事马匹育种。他的大儿子亲自给母马挤奶，二儿子负责管理农场的饲料和清洁工作，妻子阿依努尔制作酸马奶、酸奶疙瘩、酸奶油和黄油。每天最多可以收获高达100升的鲜马奶，每次挤奶可以获得高达20升。

农场主说：“喝鲜马奶可以保持免疫力。最近，几个曾感染了冠状病毒并已康复的运动员拜访了我们，在连喝了7天的鲜马奶后，他们就说感到精力充沛，力量激增。在服用过抗生素和其他药物后，鲜马奶可以很好地清理身体毒素。 ”

鲜马奶的营养结构和母乳十分相似。无法亲自哺乳的母亲，也会来到这里为自己的新生儿喂鲜马奶喝。

农场主告诉记者：“现在每天有40多人来我们这里。但由于受冠状病毒大流行的影响，我们暂时不能同时接待很多人，每次只接待两到三个人，而且访客必须配戴口罩。目前，我们正在努力为游客创造最舒适的条件。与去年相比，今年对鲜马奶和酸马奶的需求增加了。这个村子里同时还有其他几个家庭出售鲜马奶和酸马奶。但是即使这样，我们仍然来不及接待所有人，来客太多了。 ”

据农场主女主人阿依努尔称，100坚戈可以喝100克鲜马奶，一公升是1000坚戈。每天喝250-300克鲜马奶足以维持免疫力。

农场主说：“我们农场里的每匹马都有自己的医疗护照和医疗证明，都接受过医学检查。与牛相比，马没有太多的疾病。但是我们仍然每年对它们进行一次体检。会有兽医来拜访我们，他们会检查马匹，并采集马奶样本。所有这些检查都是非常必要的，因为这些马奶不仅是我们喝的，也是其他人喝的。如果十个人中有五个人喝了鲜马奶并从疾病中康复，我们已经很高兴了，这已经是一个很好的结果。因此，我们很高兴能对社会有所帮助。 ”

根据早前报道，哈萨克斯坦营养学家均表示，我们的民族饮品——马奶和驼奶的营养效果，是众所周知的。这两种奶制品富含丰富的维生素和其他有益物质。冠状病毒对人体会造成巨大的伤害，而马奶和驼奶将会帮助人体恢复健康。

马奶分为生熟两种，生马奶即鲜马奶，熟马奶即酸马奶。酸马奶由马奶发酵制成，含有丰富的维生素、微量元素和多种氨基酸，具有强身、治疗各种疾病的功效。实验及临床研究证明，酸马奶对高血压、冠心病、肺结核、慢性胃炎、肠炎、糖尿病等疾病的预防和治疗作用非常明显，尤其对伤后休克、胸闷、心前区疼痛疗效显著。

【编译：阿拉依】