特别报道：首都市民对鲜马奶的需求大增
农场主巴赫特·巴尔曼库洛夫在接受本社记者采访时，讲述了民族特色饮品的益处，以及人们一般多久购买一次鲜马奶（Saumal）和酸马奶（Kumis）。
巴赫特从事马匹育种已有五年以上。他有大约30匹马和小马驹，与家人一起从事马匹育种。他的大儿子亲自给母马挤奶，二儿子负责管理农场的饲料和清洁工作，妻子阿依努尔制作酸马奶、酸奶疙瘩、酸奶油和黄油。每天最多可以收获高达100升的鲜马奶，每次挤奶可以获得高达20升。
农场主说：“喝鲜马奶可以保持免疫力。最近，几个曾感染了冠状病毒并已康复的运动员拜访了我们，在连喝了7天的鲜马奶后，他们就说感到精力充沛，力量激增。在服用过抗生素和其他药物后，鲜马奶可以很好地清理身体毒素。 ”
鲜马奶的营养结构和母乳十分相似。无法亲自哺乳的母亲，也会来到这里为自己的新生儿喂鲜马奶喝。
农场主告诉记者：“现在每天有40多人来我们这里。但由于受冠状病毒大流行的影响，我们暂时不能同时接待很多人，每次只接待两到三个人，而且访客必须配戴口罩。目前，我们正在努力为游客创造最舒适的条件。与去年相比，今年对鲜马奶和酸马奶的需求增加了。这个村子里同时还有其他几个家庭出售鲜马奶和酸马奶。但是即使这样，我们仍然来不及接待所有人，来客太多了。 ”
据农场主女主人阿依努尔称，100坚戈可以喝100克鲜马奶，一公升是1000坚戈。每天喝250-300克鲜马奶足以维持免疫力。
农场主说：“我们农场里的每匹马都有自己的医疗护照和医疗证明，都接受过医学检查。与牛相比，马没有太多的疾病。但是我们仍然每年对它们进行一次体检。会有兽医来拜访我们，他们会检查马匹，并采集马奶样本。所有这些检查都是非常必要的，因为这些马奶不仅是我们喝的，也是其他人喝的。如果十个人中有五个人喝了鲜马奶并从疾病中康复，我们已经很高兴了，这已经是一个很好的结果。因此，我们很高兴能对社会有所帮助。 ”
根据早前报道，哈萨克斯坦营养学家均表示，我们的民族饮品——马奶和驼奶的营养效果，是众所周知的。这两种奶制品富含丰富的维生素和其他有益物质。冠状病毒对人体会造成巨大的伤害，而马奶和驼奶将会帮助人体恢复健康。
马奶分为生熟两种，生马奶即鲜马奶，熟马奶即酸马奶。酸马奶由马奶发酵制成，含有丰富的维生素、微量元素和多种氨基酸，具有强身、治疗各种疾病的功效。实验及临床研究证明，酸马奶对高血压、冠心病、肺结核、慢性胃炎、肠炎、糖尿病等疾病的预防和治疗作用非常明显，尤其对伤后休克、胸闷、心前区疼痛疗效显著。
【编译：阿拉依】