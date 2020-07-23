在德国马奶和马奶制品售价多少？

哈通社/努尔苏丹/7月23日--不仅中亚，欧洲国家的人民也了解保健发酵乳品的益处。因此，一家著名的德国公司不仅销售马奶，而且还销售用马奶制成的各种产品。

在冠状病毒大流行期间，人们对马奶的需求急剧增加。马奶中含有丰富的维生素C，可以加强免疫系统，进而增强机体的保护功能以抵御病毒和各种感染。 所以这就是为什么医生通常建议病人在康复后或预防病毒性疾病期间服用马奶的原因。我国民族传统保健饮品平均每1升或1.5升的价格在700到1500坚戈之间。

马奶在德国早已流行多年。在https://www.stutenmilch.de/线上商店页面上可以看到，用马奶制成的产品种类繁多。

据该网站消息，公司的创始人是鲁道夫·斯托克，他在哈萨克斯坦生活多年，并发现和了解了这种传统保健饮品。当他回到德国时，建立了自己的种马场。现在，公司的业务已经成功地发展了很多年。

用马奶制成的食品生产线称为«Zollmann»。

该网站写道：«Bio-Kimis是一种由马奶发酵制成的天然饮料，适合所有关心自己的健康和活力的人。有机马奶口感新鲜酸甜，还能保障您的日常营养。»

在德国，马奶和马奶制品售价多少？

根据网站显示的价格，发酵的有机马奶--1瓶200毫升的玻璃瓶装售价位4.90欧元（约2347坚戈），而25瓶200毫升的马奶价格为109欧元，约52211坚戈（按当前汇率）。 1升有机马奶的价格为18.50欧元（8862坚戈）。

马奶制品还包括有机马奶胶囊，是由100％发酵的马奶制成，一盒里有60个胶囊，每盒售价为29.60欧元（约合14178坚戈）。

在德国可用25.90欧元（12406坚戈）的价格购买到由发酵马奶制成的有机马奶粉。

在该网上商店还可以购买由马奶制成的粥。此外，该公司还生产各种由马奶为原材料制作的化妆品、肥皂等，这些产品均可通过网站购买。

【编译：阿拉依】