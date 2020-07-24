历史上的今天--恰卡利姆·库达伊别尔德吾勒诞生

哈通社/努尔苏丹/7月24日 --162年前的今天，哈萨克伟大的诗人、哲学家、作曲家恰卡利姆·库达伊别尔德吾勒（1858-1931）在东哈萨克斯坦州阿拜县出生。

恰卡利姆既是阿拜的侄子也是他最初的学生。他自幼受阿拜影响广读俄罗斯与东西方文学典著,精通阿拉伯语、波斯语、突厥语和俄语,青年时代就成为很有才学的诗人。

恰卡利姆·库达伊别尔德是哈萨克文学史继阿拜时代后的一个杰出人物。他的创作像是给19世纪哈萨克文学的一百年发展道路划了个句号，同时又把它的现实主义、人道主义、启蒙运动和民主主义传统同新的时代连接起来。

1931年秋季，恰卡利姆被苏联政府诬陷为«人民公敌»遭到陷害，不幸遇难。1988 年， 哈萨克共产党中央委员会宣布为恰卡利姆·库达伊别尔德、阿赫梅特•拜图尔森诺夫、马赫詹•朱玛拜耶夫等人平反。

恰卡利姆在哈萨克文学史上起到一个19世纪与20世纪承上启下的作用。他的《被遗忘者的一生》、《哈里哈曼-玛穆尔》、《叶恩勒克-克别克》等诗歌和《哈萨克之镜》诗集以及《杜布罗夫吉的故事》、《风暴》等译著在哈萨克文学历史上创造了全新的理念。