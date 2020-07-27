今天是哈萨克斯坦两位宇航员的生日

哈通社/努尔苏丹/7月27日 – 今天，即7月27日，是哈萨克斯坦两位宇航员的生日。

苏联英雄荣誉称号获得者、前苏联飞行员-宇航员、哈萨克斯坦飞行员-宇航员、哈萨克斯坦共和国人民英雄托赫塔尔·阿吾巴克罗夫今日将年满74岁。同时，今天还是哈萨克斯坦独立后首位登上太空的宇航员、哈萨克斯坦人民英雄、哈萨克斯坦空军少将阿伊登•阿伊姆别托夫的生日。

两位不同时期的航天员都出生于7月27日，均毕业于阿尔马维尔高等军事航空航天学校，并经历了从战斗机飞行员逐步受训成为宇航员的过程。

两个人均在2日这一天乘坐飞船进入太空，只不过一人是在当年的10月份，另一位是在9月份。

最有趣的是，两人执行首次太空任务时的小组指令长都姓«沃尔科夫»。阿吾巴克罗夫的指挥官，是前苏联宇航员亚历山大·沃尔科夫，而阿伊姆别托夫的指令长则正是这位亚历山大·沃尔科夫的儿子——俄罗斯宇航员谢尔盖•沃尔科夫。

托赫塔尔·阿吾巴克罗夫1991年10月2日，作为科研航天员/飞行工程师，同指令长亚历山大·沃尔科夫和奥地利宇航员弗朗茨·菲伯克共同搭乘联盟TM-13号飞船前往和平号空间站执行任务。在执行任务期间，前苏联解体，这也使阿吾巴克罗夫成为了独立的哈萨克斯坦共和国在太空中的首位公民。

在空间站期间，阿吾巴克罗夫以哈萨克斯坦宇航员的身份，开展了一系列科研任务，并在10月10日乘坐联盟TM-12号飞船返回地球。他在和平号空间站上共停留了7天22小时12分钟40秒。

而阿伊登•阿伊姆别托夫于2015年9月2日搭乘«联盟TMA- 18M»号飞船，从拜科努尔起飞前往国际空间站，与他通行的成员是俄罗斯航天员谢尔盖•沃尔科夫和欧洲航天局宇航员安德烈亚斯•莫根森。他在国际空间站上逗留了9天20个小时13分51秒，于9月12日返回地球。

值得一提的是，根据传统，每一名宇航员都有2个生日。一个是他出生的日子，另一个生日则是首次登上太空的那一天。

如今，托赫塔尔·阿吾巴克罗夫已经退休，而阿伊登•阿伊姆别托夫则担任哈萨克斯坦太空旅行公司的高层管理职务，负责哈萨克斯坦太空事业的发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】