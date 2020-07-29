总统指示将限制措施延长两个星期

哈通社/努尔苏丹/7月29日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日在总统府召开会议，听取政府总理及卫生部长有关当前国内流行病形势的相关汇报。

政府总理阿斯哈尔·马明向总统汇报称，自今年7月5日起实施强化隔离限制措施以来，新增确诊病例减少了29％。感染人数稳定在每天1500-1600人之间，医院的床位占用率下降了43％，其中重症监护室床位占用率下降了27％。治愈出院人数增加到了63％，救护车的呼叫次数减少。因此，卫生保健系统的负荷指标已经有所下降。

政府总理还向总统通报了各州日常监测的关键指标，包括发病率和死亡率，医疗服务的及时程度和质量，人口检测水平，重症监护病房的药品和设备的保障情况等。

卫生部长阿列克谢·崔向总统介绍了考虑到基础设施对流行病学形势和经济的影响，并逐步缓解隔离措施的方法。

托卡耶夫总统强调，进一步降低冠状病毒感染的发病率和死亡率至关重要。

为了进一步巩固7月份开始实施的限制性措施的积极作用，并考虑到哈萨克斯坦和邻国流行病学形势可能发生变化的复杂性，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指示国家委员会将隔离措施延长两周，然后分阶段进行缓解。

【编译：阿拉依】