阿拉木图开始使用人工智能以诊断冠状病毒

哈通社/阿拉木图/7月29日--数字化部门负责人巴彦·卡尼尔巴耶夫和«iMedHub»项目的负责人热纳塔·阿合玛特在线上新闻发布会上谈到，将使用人工智能用于诊断冠状病毒感染的放射影像 。

2020年4月，“Forus Data ” 公司创建了用于处理医学图像的PACS服务器（价值约3000万坚戈）。该服务器位于阿拉木图数据中心。

PACS（图片存档和通信系统）系统包括计算机网络、服务器、软件，并允许存储和存档数字放射图像。

阿拉木图的许多医院已连接到PACS服务器，以使用人工智能诊断肺部疾病。这些医院是：阿拉木图市热克诺娃临床传染病医院；哈萨克肿瘤学和放射学研究所；阿拉木图市肺科国家科学中心；阿拉木图市儿童临床传染病医院；模块化传染病医院。

将PACS系统连接到阿拉木图市第12医院，阿拉木图市急诊医院和肿瘤医院的工作正在进行中。

所有已连接PACS系统的医院都可以共享数字医学图像。当患者从当前医院转到另一个医院时，无需再使用胶片和纸质图像。PACS系统还可以追踪疾病动态。

医生将人工智能用作 “ 第二意见 ” ，从而减轻了医生的负担，并提高了疾病诊断的准确性。

【编译：阿拉依】