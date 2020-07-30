哈政府副总理访问俄鞑靼斯坦 签署投资协议

哈通社/努尔苏丹/7月30日 – 哈萨克斯坦政府副总理罗曼·斯卡利亚尔正在对俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国进行工作访问。

访问框架下，罗曼·斯卡利亚尔访问了下卡姆斯克市和卡马河畔切尔尼市等地。访问期间，就哈萨克斯坦与鞑靼斯坦开展地区间工业合作和投资合作问题进行了讨论。

罗曼·斯卡利亚尔会见了鞑靼斯坦政府总理阿列克谢·佩索欣，以及卡玛兹公司、塔特尼夫特公司、下涅姆斯克姆斯基纳公司等大型工业和城市型企业领导层举行了双边会晤。双方就在汽车、石油化工和工业轮胎生产领域建立合资企业，以及通过投资方式实施合作项目等问题深入交换了意见。

在此期间，塔特尼夫特公司与阿鲁尔集团签署了关于在哈合资建设汽车轮胎厂的合作路线图。协议计划在2022年完成工厂的建设并投入生产，预计可年产轻型汽车、轻型卡车轮胎300万条，以及重型卡车轮胎50万条。产品将主要用于满足哈国内市场需求。该项目还将为当地提供1000多个工作岗位。

现阶段，吸引外国直接投资，发展国内工业和替代进口的问题将是哈萨克斯坦政府的优先事项。

访问期间，双方还就进一步加快双边经贸和投资合作项目的落实问题达成了共识。

【编译：木合塔尔·木拉提】