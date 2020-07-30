哈萨克斯坦研发的冠状病毒疫苗成功通过测试

哈通社/努尔苏丹/7月30日--据哈萨克斯坦教育和科学部消息，由于受冠状病毒大流行影响，许多国家加快了冠状病毒疫苗的开发进程。哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会生物安全研究所在开发疫苗以及与世界卫生组织（WHO）合作方面的都具有丰富经验，该研究所也于3月中开始了冠状病毒疫苗的研发工作。

教科部在消息中写道：“由于我国第一批COVID-19病人是在3月中旬确诊的，因此病理材料在3月23日才提供给科学家。从阿拉木图市传染病医院接受治疗的第一批患者中提取病理材料，然后运送到研究所。 ”

生物安全问题科研中心专家们在生物安全级别为3级的BSL-3实验室对SARS-CoV-2冠状病毒毒株（毒株来自哈萨克斯坦本国新冠确诊患者中采集的样本）进行研究，并对COVID-19疫苗进行临床前测试。。

研究所专家们在很短的时间内进行了科学研究，并已经在5月9日开发了第一种疫苗。5月15日，世界卫生组织（WHO）在其网站上将该疫苗注册为临床前试验的候选疫苗。

在同一天，研究所开始了针对实验室动物的疫苗临床前试验：线性小鼠、叙利亚仓鼠、大鼠、豚鼠、雪貂和兔子等。

迄今为止，测试结果表明，在世界卫生组织规定的参数中：毒性、致热性、致敏性、免疫原性，疫苗均符合世界卫生组织和哈萨克斯坦国家药典的要求。

此外，研究所正在灵长类动物上测试疫苗，其抗体也显示出高免疫原性。

疫苗的临床试验将在临床前试验完成后不久开始。世卫组织专家对疫苗方案进行了审查，并确认其符合世卫组织的标准。

该研究所汇聚了我国领先的病毒学家，下设13个从事高危传染病研究工作的实验室。所有危险和高度危险工作均在具有第三安全级别（BSL-3）的实验室中进行。研究所拥有超过50年的成功工作经验和丰富的疫苗生产经验。

生物安全研究所从事卫生保健及农业领域生物疫苗、药物的研究，同时也进行生物安全领域的研究和相关工作，并负责开发针对高危传染疾病的测试系统。

仅在过去的十年中，该研究所就开发了七种针对特别危险感染的新疫苗生产技术，其中包括针对禽流感、猪流感、结节性皮炎和布鲁氏菌病的疫苗。2020年，科研所专家们还开发了针对骆驼痘的疫苗。

【编译：阿拉依】