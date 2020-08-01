多国领导人向托卡耶夫总统致信祝贺古尔邦节

哈通社/努尔苏丹/8月1日—— 据总统府新闻局消息，7月31日古尔邦节当天，多个国家领导人向托卡耶夫总统致信祝贺节日。

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫在贺信中表示，托卡耶夫总统为加强哈乌两国之间的传统友谊、经贸、社会、文化和两国人民之间的合作发展做出了巨大贡献。

吉尔吉斯斯坦总统吉恩别科夫在贺信中指出，相信在托卡耶夫总统的支持下哈吉两国之间的战略伙伴、友谊、联盟和睦邻合作关系将进一步加强。

塔吉克斯坦总统拉赫蒙在贺信中表示，塔方愿意与托卡耶夫总统一起共同促进两国之间的紧密合作，以及进一步扩大双不全面合作关系。

土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫祝托卡耶夫总统身体健康，工作顺利，并祝愿友好的哈萨克斯坦人民幸福繁荣。

土耳其总统埃尔多安在贺信中致以古尔邦节祝贺，并祝愿兄弟哈萨克斯坦人民和平繁荣发展。

此外，阿塞拜疆总统阿利耶夫、埃及总统赛西、约旦国王阿卜杜拉二世、巴林国王哈马德、阿曼苏丹海塞姆、摩洛哥国王穆罕默德六世、阿富汗总统哈尼、巴勒斯坦总统阿巴斯和菲律宾总统杜特尔特，以及伊合组织秘书长尤苏夫、伊斯兰世界大学联盟主席萨利姆、高加索穆斯林管理局主席舍赫乌利等人向托卡耶夫总统致贺信。

【编译：小穆】