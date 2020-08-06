哈通社/努尔苏丹/8月6日--据Ranking.kz网站消息，哈萨克斯坦固定互联网的速度领先于吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚，但次于俄罗斯和白俄罗斯。

截至到2020年7月，哈萨克斯坦的互联网接入用户已达到1750万。其中，有1500万是移动互联网用户，比去年同期增长2.3％。使用高速宽带接入移动互联网的用户有1480万。

固定互联网用户数为260万，比去年同期增长2.2%；其中250万名用户使用高速宽带接入（比去年同期也增长了2.2%）。

三分之一以上使用高速宽带接入固定互联网的用户主要位于三个地区，用户数量最多的是阿拉木图市，有36.91万名用户，一年内增长了0.7％，其次是努尔苏丹市（27.28万）和卡拉干达州（27.25万）。

互联网用户数量的年增长率最大的地区是曼格斯套州（+11.4％）、克孜勒奥尔达州（9.5％）和阿克托别州（+8.6％）。只有在两个地区观察到用户数量有所减少，分别是努尔苏丹市和东哈州。

根据Speedtest全球指数，哈萨克斯坦移动互联网速度排名在一个月内上升了2位，在138个国家中排名第95位，在固定宽带互联网速度排名中，哈萨克斯坦在174个国家中排名第65位。去年，哈萨克斯坦在移动互联网速度排名中排第90位，在固定互联网速度排名中排第67位。

哈萨克斯坦最大的固定互联网运营商是«Kazakhtelecom JSC»，该公司还拥有Altel、Tele2、Kcell和Activ等移动运营商。另一个主要运营商是拥有Beeline商标的«Kar-Tel有限责任公司»，该公司提供固定互联网和移动通信服务。

在欧亚经济联盟的邻国中，哈萨克斯坦的固定互联网速度领先于吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚，但次于俄罗斯和白俄罗斯。哈萨克斯坦移动互联网的指标优于吉尔吉斯斯坦和白俄罗斯，但次于亚美尼亚和俄罗斯。

【编译：阿拉依】