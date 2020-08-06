考古学家在库勒托别古城发现哈纳卡遗址

哈通社/突厥斯坦/8月6日 —— 据哈萨克斯坦文化和体育部消息，考古学家在对突厥斯坦州库勒托别古城开展考古发掘研究工作期间发现哈纳卡遗址。

值得一提的是，在文体部的组织和欧亚资源集团（ERG）的资助下，我国2019年开启了«库勒托别古城复原»项目。哈萨克文化科研学院研究人员们在该项目框架下取得了有效成果。

考古学家们表示，该出土的哈纳卡或曾是15-19世纪期间的库勒托别古城独特的文化建筑，遗址面积大于訛答剌古城和哈亚勒科古城发现的哈纳卡。

古城复原项目主管、智学博士安德烈·哈兹布拉托夫说：«库勒托别古城发现的哈纳卡与亚萨维时期历史有着紧密关系的古代建筑，位于亚萨维陵墓300米处。根据对哈纳卡遗址开展的研究，我们可以了解到当时的苏非主义历史和文化。»

考古学家们表示，库勒托别古城哈纳卡共有10个房间。遗址东南部总面积为8X11米的长方形陵墓设有7个地下棺材，所有下葬者头部指向亚萨维陵墓。此外，建筑整体墙壁使用了生砖、烤砖和大石头等。

哈纳卡，是伊斯兰教苏非派修士的活动中心，也是他们进行退修和招待其他苏非修士和伊斯兰学生的处所。逍常旁边也有苏非圣人的神盫，清真寺和伊斯兰学校。 所有哈纳卡无论大小，也有一个大型的中央大厅，是礼拜和进行仪典的地方。有些哈纳卡也是希望进行静修的苏非谢赫和他们家人生活的地方，它们还可能是慈善机构如医院。

【编译：小穆】