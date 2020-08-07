来自阿斯塔纳车队的骑手获得法国自行车公路挑战赛冠军

哈通社/巴黎/8月7日--据Sports.kz网站消息，在法国举行的为期一天的旺图山自行车公路挑战赛（Mont Ventoux Challenge）已经结束。

第一个越过终点线是来自阿斯塔纳车队的俄罗斯骑手亚历山大·弗拉索夫，第二名是来自崔克车队（Trek-Segafredo）的澳大利亚骑手里奇·波特，第三名是来自«Cofidis»车队的法国骑手马丁·纪尧姆。

来自阿斯塔纳车队的其他车手的成绩如下：哈罗德·特亚达--第6名，米格尔·安培·洛佩兹--第12名，梅尔哈维·库杜斯--第26名，奥斯卡·罗德里格斯--第54名，路易斯·莱昂·桑切斯--第55名，埃尔南多·布克没有抵达终点。

旺图山自行车公路挑战赛（Mont Ventoux Challenge）

比赛地点：韦松拉罗迈讷--旺图山（Vaison-la-Romaine — Mont Ventoux）全长179公里。

1. 亚历山大·弗拉索夫（俄罗斯，阿斯塔纳车队）— 4:56:39

2. 里奇·波特（澳大利亚，崔克车队） — +0:18

3. 马丁·纪尧姆（法国，«Cofidis»车队）— +0:59

6. 哈罗德·特亚达（哥伦比亚，阿斯塔纳车队） — +1:43

12. 米格尔·安培·洛佩兹（哥伦比亚，阿斯塔纳车队）— +2:54

26. 梅尔哈维·库杜斯（厄立特里亚，阿斯塔纳车队）— +6:53

54.奥斯卡·罗德里格斯（西班牙，阿斯塔纳车队）— +19:29

55. 路易斯·莱昂·桑切斯（西班牙，阿斯塔纳车队）

【编译：阿拉依】