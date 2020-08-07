政府副总理主持召开哈萨克斯坦生物安全问题理事会会议

哈通社/努尔苏丹/8月7日 – 据政府官网消息，哈萨克斯坦政府生物安全问题理事会会议7日通过在线模式举行，会议由哈政府副总理耶拉勒·托赫詹诺夫主持，国内相关领域学者和分析人士出席会议。

会议就哈萨克斯坦生物安全领域面临的问题、相关法律的制定、向国民接种COVID-19疫苗，以及有关科研工作发展等主题进行了讨论。

会上，各方就根据哈萨克斯坦总统的指示，成立生物安全问题理事会，作为保障和推动国家生物安全领域发展相关政策的制定和讨论平台的重要性，作出了高度评价。

根据教育和科学部的报告，我国有12个科研机构从事生物安全和生物科技领域工作。迄今为止，这些机构已开发出68种针对最危险疾病的疫苗和52种生物药物。

为了将国际先进经验引入哈萨克斯坦，今后生物安全问题理事会今将优先同国际知名组织及生物安全研究机构建立合作关系，并在制定发展重点方向建议的同时，对国内生物安全产品市场进行调研分析。

会上，副总理托赫詹诺夫着重强调了在新冠大流行情况下，发展国家生物安全领域的重要性。他指出，理事会需通过对新技术的引进、数字化、科研创新以及前瞻性数据等予以关注，基于此为国家生物安全领域的发展提供系统性的建议。

«在短期内完成对生物安全领域人员各项需求的调查，并根据当前时代要求对人才培养方案、科研方向和主题进行修正，确保其具有实际意义。»托赫詹诺夫说。

副总理还强调称，起草有关生物安全领域法案也是该理事会的重要责任之一。

【编译：木合塔尔·木拉提】