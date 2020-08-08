腾格里和阿拜频道将播出歌剧《阿拜》

哈通社/努尔苏丹/8月8日-- 据阿斯塔纳国家歌剧和芭蕾舞剧院消息，腾格里频道和阿拜频道将于8月10日播放民族经典之珠 — 由阿赫梅特•朱巴诺夫和拉提夫•哈米迪作曲，穆合塔尔·阿乌埃佐夫作词的经典歌剧《阿拜》。

阿斯塔纳国家歌剧和芭蕾舞剧院院长哈勒穆•阿赫梅德亚若夫表示，非常荣幸能见证新节日-阿拜日的诞生。

“在这方面，我代表阿斯塔纳国家歌剧和芭蕾舞剧院全体员工感谢文化和体育部为设立这一节日所作出的贡献。在这一天，我们将通过腾格里频道和近期刚开通的阿拜频道向观众献上剧院最著名的歌剧之一《阿拜》歌剧。此前，剧院因表演这部杰作而获得了哈萨克斯坦国家奖。希望观看歌剧的所有哈萨克斯坦公众都能更好地洞察教育家、哲学家、思想家、诗人阿拜·库南巴耶夫的内心世界。阿拜对他的同时代人产生了重大影响，他充满智慧的思想在当下仍有深刻的意义。 ” 他说。

2018年11月，歌剧《阿拜》在热那亚的卡罗·菲利斯剧院以哈萨克语上演。 一年后，乌兹别克斯坦的哈萨克斯坦年框架下，歌剧《阿拜》在塔什干上演，并在观众心里留下了不可磨灭的印记。

可以肯定地说，人们对阿拜歌剧的浓厚兴趣不仅不会消失，更是会超越上一代。

【编译：阿依波塔】