首个“阿拜日”之际 托卡耶夫总统发表署名文章

哈通社/努尔苏丹/8月10日 -- 哈萨克斯坦《主权哈萨克斯坦》报8月10日全文刊登了哈总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫的署名文章《阿拜——意识革新领路人》。

在文章中，托卡耶夫总统表示，8月10日是哈萨克伟大的诗人和思想家阿拜·库南拜吾勒诞辰175周年纪念日。

同时，今年的这一天也是哈国首个法定节日«阿拜日»（非假日）。

在哈萨克斯坦的倡议和联合国教科文组织的支持下，今年被确立为国际阿拜年，各国都将纪念伟大诗人的诞辰。

由于新冠病毒疫情的影响，许多今年计划举行的活动被转为线上形式举行。

总统在文章中强调，疫情造成的困难是暂时的，而阿拜留下的精神文明遗产，却是永恒不灭的。

珍视和传承伟大的诗人和思想家阿拜的遗产，将有助于在青年人群中建立宝贵的社会价值观。这也是每一个哈萨克斯坦人的责任与义务。

如今，阿拜的著作已经被翻译成了数十种语言，国内和国外都成立了阿拜研究院和研究中心。

总统还在文章中指出，先贤阿拜曾指出社会上存在着影响民族意识迈向现代化的«五个敌人»：谣言、虚假、傲慢、懒惰以及浪费，而我们的社会如今依然没有完全摆脱这«五个敌人»的影响。

总统强调，阿拜始终呼吁人民，将精力用于学习和劳动，增长知识，强健体魄，而不是整日沉迷于婚礼宴席的欢乐，虚度光阴。

托卡耶夫总统表示，在当今这个充满竞争的世界，传承和发扬阿拜的遗产变得更加重要。阿拜的文化遗产随着时间的流逝，已经不再仅仅是哈萨克人民，而是属于全人类的财富，他的雄辩思想、为国家和未来的担忧与呼吁，以及基于此而形成的道德原则，将是指导国家未来和后人发展的重要的民族价值观。

在文中，托卡耶夫总统还表示，有必要深入研究阿拜的作品和其深刻的哲学思辨，同时系统化国内阿拜研究机构的工作，并制定一套《阿拜学》教科书。

文章最后，总统向全国人民致以阿拜日的祝贺。

【编译：木合塔尔·木拉提】