隔离限制措施取得显著成效 将分阶段逐步解除隔离

哈通社/努尔苏丹/8月11日--哈萨克斯坦实施的强化版隔离限制措施取得显著成效，全国新冠肺炎新增确诊病例日益减少，康复病例持续增加。疫情形势严峻期间增加的临时医院停诊，暂停接收常规治疗的大部分医院也都恢复正常工作模式。

据哈萨克斯坦卫生部长阿列克谢·崔于11日在政府例行工作会议上作出的国内疫情形势工作汇报，截至11日，全国累计确诊100164例新冠肺炎病例。其中，25171名患者还在接受治疗，73.6%或73702名患者已治愈出院，1091名患者病逝。实施隔离限制措施之前的新冠病毒繁殖率为1.72，当前该数据已下降至0.82。

据其介绍，哈萨克斯坦在新冠肺炎核酸检测试剂盒供应方面位居全球第37位。

“哈萨克斯坦的新冠肺炎累计确诊病例数位居全球第43位。对确诊患者进行及时隔离、门诊治疗和住院治疗等防控措施有助于遏制病毒的进一步传播。由于及时进行检测，哈萨克斯坦的新冠肺炎死亡率位居全球第70位。 ” 他说。

根据此前的报道，根据世卫组织欧洲区域办事处的技术咨询，哈萨克斯坦从8月1日开始对新冠肺炎病例进行编码和登记中采用新的国际疾病鉴定准则。卫生部长介绍说，统计方法的改变为增加床位的参考数据提供了重要依据，从而增加了获得治疗机会的患者数量。

“关于新冠肺炎的呼叫电话减少了62%。同时，通过采取的防疫措施，国内医疗机构的压力也明显缓解。哈萨克斯坦新冠肺炎单日新增确诊病例增长率下降2倍，治愈患者占比达到了73.6%。 ” 他说。

根据早前报道，根据总统下达的工作指示，哈萨克斯坦从7月5日起实施强化隔离限制措施。7月23日起，实施隔离措施后的2周内，哈萨克斯坦新冠肺炎疫情形势明显好转。8月4日，国内新冠病毒繁殖率下降至0.82。当前，除突厥斯坦州以外的所有地州都达到了传染率低于1%的指标。

阿列克谢·崔表示，国内疫情形势的稳定有助于逐步解除限制措施。在保持佩戴口罩和遵守防疫规则前提下，分阶段逐步解除隔离措施计划将提交给国家委员会审议。

【编译：阿依波塔】