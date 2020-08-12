哈萨克斯坦将拍摄关于咸海的新纪录片

哈通社/努尔苏丹/8月12日--咸海曾经是世界上最大的内陆湖之一，然而当今的咸海生态环境令人担忧。关于咸海生态环境的研究报告和纪录片也有一些。目前，又一部关于咸海生态环境及其问题的纪录片《海的回归》正在筹备拍摄中，哈通社记者对纪录片导演维克多·威尔科夫斯基进行了专访。

接受采访导演威尔科夫斯基表示，拍摄前期工作准备一切就绪。关于拍摄纪录片的倡议得到了国家的支持，当前正在签署相关文件和合同阶段，计划于9月份开拍。

«我的专业是生物学。曾经作为学生参加过咸海研究考察，从那时起我一直在研究这个问题。我从事电影行业已有十多年了。为了拍摄关于咸海的纪录片，我准备了7年，积累了相关知识和经验。这部作品对我来说意义非凡。»他说。

据其介绍，按照现代要求和标准拍摄的纪录片拍摄时间将持续2年，纪录片包括咸海在四个季节的不同变化。将记载咸海从萨尔马特时期到今天的历史和其他相关事件。当然，主要介绍咸海的生态环境及其面临的主要问题。同时，也会提及拯救咸海相关事件。

导演表示，纪录片具有生态意识教育作用。

«海问题属于人为破坏。因此通过记录片可教育后辈树立环境保护意识。同时也希望其他国家的学生能够来到哈萨克斯坦，了解咸海问题，并为拯救咸海做出贡献。拍摄过程中将使用档案数据和研究结果。纪录片主要在咸海和周围村庄拍摄。»导演说。

据了解，纪录片将以哈萨克语，俄语和英语发行。俄罗斯、日本和德国的专家将参与拍摄工作。

【编译：阿依波塔】