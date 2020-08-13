从电讯社到传媒集团——哈通社走过的百年道路

哈通社/努尔苏丹/8月13日 -- 今天，8月13日，是哈萨克斯坦历史最悠久的传媒集团之一——哈萨克国际通讯社（Kazinform）成立100周年纪念日。

1920年8月13日，哈萨克国际通讯社的前身--俄罗斯电讯社（РОСТА）驻奥伦堡-托尔盖分社正式成立。

在近百年的岁月中，哈通社的总部从奥伦堡移至克孜勒奥尔达，后又迁至阿拉木图，最终在努尔苏丹市落户，不论何时都是中处于哈萨克斯坦的政治中心。

历史上，通讯社历经多次更名，这些名称包括ҚырРОСТА, ҚазРОСТА，1937年更名为ҚазТАГ并被纳入在塔斯社体系内，1991年哈萨克斯坦独立后被重组为独立的直属于共和国的国家通讯社，6年后更名为ҚазААГ（哈萨克新闻社Қазақ ақпарат агенттігі），2002年组建成为哈萨克新闻社国有股份公司，2014年1月正式更名为哈萨克国际通讯社（ҚазАқпарат/Kazinform/哈通社）。

2019年与«Қазконтент» АҚ合并并重组为哈萨克国际通讯社股份有限公司（«ҚазАқпарат» халықаралық ақпарат агенттігі» акционерлік қоғамы），开始了其历史上的新阶段。

哈通社是哈萨克斯坦的首家国际通讯社，成立100年以来，哈通社致力于传播政治、经济、社会、人文及体育等各领域可靠而客观的时事新闻。

哈通社通过www.inform.kz网站，以哈、俄、英、中、乌（乌兹别克）共5种语言8种文字向全球200多个国家报道新闻。

在中亚国家中，哈通社是首个开设中文网站的媒体。

哈通社总部位于首都努尔苏丹市，在阿拉木图设有分社，并在包括拜科努尔在内的全国各地设有15个记者站，同时在俄罗斯、中国、土耳其、阿联酋、波兰、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国派有常驻记者。

哈通社目前已加入亚洲太平洋通讯社组织（亚通组织，OANA）、独联体成员国国家通讯社协会（АНИА）、突厥语国家通讯社组织（TKA）、经合组织和里海沿岸国家新闻组织，并与塔斯社、新华社和伊通社等43个国家通讯社建立了合作关系。







