考古学家在突厥斯坦古城发现了学校、驿站、公共浴室和瓷器工坊的遗迹

哈通社/突厥斯坦/8月13日 – 名胜古迹亚赛维陵寝附近又有新的考古发现。

据突厥斯坦州艾兹拉特苏丹国立历史文化博物馆消息，考古学家们日前在突厥斯坦古城遗迹的考古工作中，有了新的具有世界轰动性意义的重要发现。

消息称：«学者们在突厥斯坦古城遗址中发现了属于十八至十九世纪的一系列建筑的遗迹，包括驿站旅店、公共浴室、瓷器作坊、学校，以及连接‘杰特阿塔’城门的大街，专门为君主准备的礼拜室，军械库，招待客人的客房等等。»

新发现的驿站位于古城«塔克亚»城门附近，驿站内部设有文件存储室、接待室，院落和仓库，用于商旅居住的房间、礼拜室，以及一间单独的浴室。

此外，考古学家门还在突厥斯坦城内发现了一所学校的遗迹。学校的遗迹显示，这个教育机构同时招收男女学生，并采用分开教学的模式，将校园和教室分成了男女学生各自所属的区域。学校还建有宿舍，供外来学生入住。

学者们还首次在亚萨维陵寝附近发现了一座大型瓷器工坊，以及一座大型公共浴室。

目前考古学家们正在对新发现的遗址进行进一步考察研究。

【编译：木合塔尔·木拉提】