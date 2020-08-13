哈萨克斯坦政府决定分阶段解除隔离限行措施

哈通社/努尔苏丹/8月13日 —— 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明13日主持召开国家委员会会议，并就根据当前疫情形势分阶段解除隔离限行措施问题进行了讨论。

卫生部长阿列克谢·崔、努尔苏丹市市长阔勒艮诺夫、阿拉木图市市长萨金塔耶夫、卡拉干达州州长哈斯穆别克、突厥斯坦州州长硕科耶夫、阿特劳州州长多斯穆哈姆别托夫、阿塔梅肯企业家协会董事会主席米尔扎赫梅托夫就国内疫情情况、逐步解除隔离限行措施建议和地方与企业实体复工筹备工作进行了汇报。

隔离限行期间，哈萨克斯坦疫情形势趋于稳定，医疗机构的负荷明显下降。而新冠病毒感染率由4%下降至0.5%，治愈人数达76%。

国家委员会根据地方政府，以及卫生部和其他部委的建议，决定分阶段解除隔离限行措施。

1. 2020年8月17日起各地方恢复营业的设施包括：商业中心和封闭式市场（访客人数不得超过30%）；美容中心和理发店，以及SPA中心和美容服务设施（提前预约）；不带游泳池的健身中心和桑拿洗浴中心（访客人数不得超过50%）；儿童保健中心和课外教育中心（每组人数不得超过5人）；学前教育机构值班组（不得超过15人）；露天游乐场（保持社交距离、佩戴口罩）；雇主要保持工作人员80%通过远程模式办公。

2. 2020年8月17日起允许在外面进行个人或团体运动（人数不得超过5人）；允许国家队和俱乐部在体育基地进行常规训练（人数不得超过30人，并遵守防疫规范）。

3. 8月17日起允许城市公交车在每一趟进行消毒和通风的前提下满客运行。

4. 保持禁止举办娱乐晚会、体育活动、家庭宴会和其他社会活动；暂不允许儿童娱乐中心、夜总会、卡拉OK、美食街、电影院和其他娱乐设施的运营；暂不开放博物馆、展览、宗教场所和其他文化设施。

5. 为继续稳定疫情形势，将保持周末限行措施。

最后，政府总理呼吁民众继续保持社交距离和佩戴口罩等防疫规范。

【编译：小穆】