欧洲多国新冠疫情再起波澜

哈通社/努尔苏丹/8月14日 – 欧洲多个国家新冠肺炎患者人数再度出现增加。

过去24小时，德国新增新冠病例1445例，创近3个月新高。

而在西班牙，一天之内新增了5000例新冠确诊病例。由于不断增加的患者人数，该国决定重启用于收治新冠患者的临时医院。

在法国，情况同样不容乐观，由于新冠疫情的影响，该国不得不取消了传统的马拉松大赛。

意大利的疫情形势稳定，甚至被赞扬在控制疫情和遵守隔离检疫规范方面，是欧洲其他国家的榜样。目前该国日新增病例维持在500左右，比其他国家少得多。在意大利，公共场合不戴口罩的人将被罚款400欧元。

受新冠大流行的影响，英国在4、5、6月采取了严格的检疫隔离措施，并导致该国第二季度的经济萎缩了20％。这是自1955年以来的最低数字。在经济上，英国是世界上受冠状病毒打击最严重的国家。相比之下，由于这种疾病，美国的GDP下降了9.5％，而在中国则下降了3.2％。

值得一提的是，从13日开始，中国放开了针对欧洲36个国家的边境限制。

不过，从欧洲到达中国的外国人必须进行14天的隔离。此外，飞往中国的航班数量有限制，机票价格也比以往有所上涨。

目前，中国的新冠疫情情况是稳定的，该国现有761名患者正在接受COVID-19的治疗，累计治愈7.9万人。

【编译：木合塔尔·木拉提】