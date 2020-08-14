哈萨克斯坦冠状病毒疫苗研发人员在自身进行了测试并介绍了疫苗的有效性

哈通社/阿拉木图/8月14日--哈萨克斯坦生物安全研究所高风险传染病实验室负责人，兽医学博士，同时也是哈萨克斯坦COVID-19疫苗的研发者莱斯佩克·库图姆别托夫，是最早对自己进行疫苗测试的人之一。他向本社记者介绍了他目前的健康状况以及该研究所是如何在短时间内研发出冠状病毒疫苗的。

记者：莱斯佩克，您现在感觉怎么样？疫苗效果如何？

莱斯佩克：我和我的六名同事都接种了我们研发的疫苗。接种后，注射部位没有特殊病变，我们的总体情况正常。现在已经超过两个星期了，我们每天都测量体温、血压，采取血液样本进行免疫力测试。可以说疫苗是安全的。没有一个人出现生病的情况。根据血液学指标，保护性抗体已经出现在我们体内和血液中。我认为一切都很好。

记者：人在接种疫苗后会再次感染冠状病毒吗？

莱斯佩克：如果体内已出现中和病毒的抗病毒抗体，则不会再次感染。我在实践中从未见过带有抗体的人或动物再次生病。

记者：也就是说，接种疫苗后您可以不戴口罩，并且不害怕染病吗？

莱斯佩克：可以不戴口罩自由行走。但尽管如此，我国仍在实行戴口罩制度，因此，无论如何都需要戴口罩，必须遵守卫生规则。

记者：目前，全世界的科学家都在努力开发冠状病毒疫苗。不久前，俄罗斯注册了世界上首款疫苗。这些疫苗有何不同？

莱斯佩克：实际上疫苗有很多种类。一些传统疫苗需要很长时间来研发。首先第一种是活疫苗，它是引起疾病的常见强毒病毒，病原性被强行清除，病毒变成了疫苗，它在体内繁殖并产生免疫力。

第二种是灭活疫苗，我们目前开发的疫苗就是灭活疫苗。这是一种常见的病毒，可被化学药物杀死（添加了免疫刺激药物），并被用作疫苗。现在出现了新一代的疫苗：载体疫苗、亚单位疫苗。它们是使用基因工程制备的。 提取一部分有毒病毒的基因组，并将其插入另一种无毒的病毒中。进行复杂的修饰并将其用作疫苗。

我们研究所正在开发五种疫苗。两种传统疫苗：灭活疫苗和减毒活疫苗。此外，基于两种不同病毒的新一代疫苗，载体疫苗。第五种疫苗是亚单位疫苗，它是使用基因工程制备的。

据我所知，俄罗斯研发的是一种通过基因工程制备的载体疫苗。他们最早注册了疫苗，因此将可以更快地投入生产。

记者：您所在的研究所首先开发的是传统疫苗？

莱斯佩克：是的，因为开发传统疫苗的技术早已十分成熟，开发得更快。因此我们首先引入了灭活疫苗。其次，我们正在研发亚单位疫苗，与澳大利亚正在研发的一样。它也显示出很好的结果。第三种疫苗，即载体疫苗，几乎已经准备就绪，我们正在开始测试。活疫苗将是最后一种疫苗，也差不多准备好了，只剩下检查工作。

记者：您所在的研究所是如何在短时间内开发出疫苗的？此前有专家表示，开发冠状病毒疫苗至少需要一年的时间...

莱斯佩克：这一切都取决于材料、技术基础和专家。我们的生物安全研究所已经运营了60年，专长是研究病毒学。在研究所运营期间，已经开发了许多占据了世界首位的疫苗制剂。这些都是针对动物疾病的疫苗。我们有几种世界上独一无二疫苗，这些是世界上最好的疫苗。我们研究所90％的工作都与病毒病原体有关，所有这些工作都旨在研发疫苗制剂。研究所聚集了高水平的专家，还有自苏联时代以来就在此工作的专家，他们了解制作疫苗制剂的所有技术和方法。

我们已经尽了全力，日以继夜地工作。从今年三月开始研发，在两个月内成功开发出了疫苗。与此同时，还在临床试验中对疫苗进行了研究。

记者：据悉，今年9月在哈萨克斯坦将为广泛人群接种COVID-19疫苗，这是真的吗？

莱斯佩克：研发出的疫苗首先在对动物进行了测试之后，将在多个阶段对人体进行测试。根据世界卫生组织的要求，测试分为四个阶段。第一阶段是针对人数有限的志愿者进行的，以检查其安全性。之后，可以进行免疫原性测试，以了解该药物对预期目的的有效性。这一阶段将包括更多的测试者。在不同的国家对此定义不同。第三阶段包括超过1000人测试小组。今年9月，我们将进行第一阶段的临床试验，选出了40多名志愿者。

记者：我们可以说到今年年底将为哈萨克斯坦全部人口接种疫苗吗？

莱斯佩克：这取决于卫生部、政府、总统。如果我们能获得批准，那么我们将尝试快速生产并将疫苗分发给医疗保健机构使用。

记者：每个人都能当疫苗测试的志愿者吗？

莱斯佩克：有一定的限制。在第一阶段，将给15至50岁的人接种疫苗，测试者必须是以前没有感染过冠状病毒的人。

记者：感谢您接受采访，谢谢！





根据早前报道，哈萨克斯坦生物安全研究所研发的第二种COVID-19疫苗已于8月1日在世卫组织网站上成功注册为候选疫苗。

哈萨克斯坦研发的冠状病毒疫苗已成功通过测试，迄今为止，测试结果表明，在世界卫生组织规定的参数中：毒性、致热性、致敏性、免疫原性，哈萨克斯坦研发的疫苗均符合世界卫生组织和哈萨克斯坦国家药典的要求。

2020年7月26日，哈萨克斯坦五名疫苗开发人员自愿对疫苗进行了自我测试，以确保疫苗的安全性。

临床前试验将于2020年8月20日完成，试验结果将提交至哈萨克斯坦卫生部。

从卫生部获得许可后，预计将从2020年9月开始在阿拉木图市医院对44名没有COVID-19抗体的志愿者进行临床试验（I期）。

计划在2020年10月中旬对符合世卫组织要求的200名志愿者进行II期临床试验。II期临床试验应于2020年12月完成。

【编译：阿拉依】