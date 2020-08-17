哈萨克斯坦幸福感排名在欧亚经济联盟国家中排名第一

哈通社/努尔苏丹/8月17日--据finprom.kz网站消息，在世界幸福感国家排名中，哈萨克斯坦排名第50位，领先于包括俄罗斯在内的所有欧亚经济联盟国家。

哈萨克斯坦统计委员会每年都通过«人口生活质量»调查表对居民进行调查。根据家庭抽样调查的结果，63.5％的受访者表示对他们的生活感到满意，而在农村地区，受访者（72.6％）的满意度明显高于城市地区（58.4％）。与此同时，在受访者中，对生活感到满意的男性（61.8％）多于女性（58.5％）。

值得一提的是，2019年受访者对生活的满意度为60％，而2018年为56.5％。

在2020年《世界幸福报告》中，哈萨克斯坦的排名上升了10位，在153个国家中排名第50位。与此同时，哈萨克斯坦在欧亚经济联盟国家中排名第一。其次是俄罗斯（第73位）、吉尔吉斯斯坦（第74位）、白俄罗斯（第75位）、亚美尼亚（第116位）。

世界幸福感排名是一项国际研究项目，旨在衡量世界各国的人口幸福感。该排名考虑了以下指标：人均GDP水平、预期寿命、公民自由度、安全感、对未来的信心、家庭稳定、工作保障、腐败程度等指标，以及考虑到社会状况的间接指标，例如信任、慷慨的程度等。

同去年一样，幸福感排名第一的国家是芬兰。丹麦、瑞士、冰岛、挪威、荷兰、瑞典、新西兰、奥地利和卢森堡在幸福感排名中排前十。

与此同时，幸福感排名最低的国家是津巴布韦、南苏丹和阿富汗。

【编译：阿拉依】