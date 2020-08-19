哈国产新冠疫苗完成临床前研究 即将开始人体试验

哈通社/阿拉木图/8月19日--据哈萨克斯坦卫生部国家药品和医疗器械检查中心新闻处消息，哈萨克斯坦的COVID-19灭活疫苗（QazCovid-in®️）的临床前研究已经在国家药品和医疗器械检查中心阿拉木图分支机构的药理研究实验室完成。

该报告中写道：«在大剂量给药时，该疫苗已经经过安全性和毒性测试。此外，本研究发现，在注射部位没有出现过敏反应或刺激作用。除一般的研究方法外，疫苗的安全性还通过血液学和生化参数得到证实。还评估了疫苗对动物内脏器官功能的影响。»

如前所述，疫苗研究的临床前阶段的结果表明，国产COVID-19疫苗具有安全性，可以在进一步的临床试验中用于人类志愿者。

为了充分评估疫苗的安全性和有效性，需要进一步的大规模临床试验，以便其可以用于为哈萨克斯坦公民接种。只有通过了研究的所有阶段，才可说疫苗具有完全的安全性。

据国家药品和医疗器械检查中心新闻处消息，所有的实验都是在国家药品和医疗器械检查中心自己的饲养箱中对不同类型的实验动物进行的。药理研究实验室具有符合GLP OECD的斯洛伐克国家认证服务（SNAS）的国际认证地位，是哈萨克斯坦唯一进行生物等效性研究的实验室。

根据早前报道，哈萨克斯坦生物安全研究所研发的第二种COVID-19疫苗已于8月1日在世卫组织网站上成功注册为候选疫苗。

哈萨克斯坦研发的冠状病毒疫苗已成功通过测试，迄今为止，测试结果表明，在世界卫生组织规定的参数中：毒性、致热性、致敏性、免疫原性，哈萨克斯坦研发的疫苗均符合世界卫生组织和哈萨克斯坦国家药典的要求。

2020年7月26日，哈萨克斯坦五名疫苗开发人员自愿对疫苗进行了自我测试，以确保疫苗的安全性。

临床前试验将于2020年8月20日完成，试验结果将提交至哈萨克斯坦卫生部。 从卫生部获得许可后，预计将从2020年9月开始在阿拉木图市医院对44名没有COVID-19抗体的志愿者进行临床试验（I期）。

计划在2020年10月中旬对符合世卫组织要求的200名志愿者进行II期临床试验。II期临床试验应于2020年12月完成。

【编译：阿拉依】