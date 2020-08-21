哈萨克斯坦全境将继续实施周末隔离限行制度

哈通社/努尔苏丹/8月21日 – 本周末，哈萨克斯坦全境将强化实施隔离限制措施，暂停一系列公共场所的运营。

根据哈萨克斯坦首席卫生医师阿伊詹·叶西玛汗别托娃的命令，从8月17日开始，哈萨克斯坦分阶段逐步解除隔离限行制度，陆续恢复一系列社会经济行业的日常营业。不过，周末期间的«周末隔离限行»措施被予以保留。

因此，接下来的周末，及8月22、23日两天，将实施以下限制措施：

·暂停公共交通；

·限制65岁以上老人外出；

·暂停商场、购物娱乐中心（食品超市和药店除外）、商贸中心、零售连锁店的应用；

·暂停非食品市场及封闭式食品市场的营业；

·美容美发店、理发店、洗浴中心、美甲店等暂停营业；

·暂停健身房和体育疗养中心、公共浴室、桑拿的营业；

·暂停儿童和成人教育中心、教养机构的营业；

·禁止户外游乐设施营业。

此外，即便从17日起解除了隔离限制措施，允许部分设施恢复营业，但根据首席卫生医师的命令，目前仍有部分行业无论工作日还是周末都仍处于暂停营业状态，部分限制措施也将持续保留：

·酒吧、夜总会和网吧、卡拉OK厅、美食广场、电影院等各类儿童和成人娱乐场所继续暂停营业；

·所有文化设施（剧院、音乐厅、博物馆，展览馆等）暂不开放；

·禁止举办人数众多的家庭聚餐、仪式、纪念性活动（宴会、婚礼、周年纪念等）

·禁止开放游泳池、城市和公共海滩、室外水上乐园；

·暂时关闭宗教场所；

·继续暂时停止城郊客运铁路（电车）的运行、暂停城际间巴士通行。

【编译：木合塔尔·木拉提】